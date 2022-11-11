Співробітники СБУ повідомили про підозру громадянину Росії, який готував силове захоплення влади в Україні.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців, з метою державного перевороту росіянин планував використати вітчизняні громадські організації, які мали спровокувати заворушення у західних областях України. Це, своєю чергою, мало б призвести до створення так званих “народних республік” в регіоні.

Під час слідства встановлено, що росіянин є засновником громадських структур на території країни-агресорки, які підтримують ідею відновлення СРСР у складі трьох “слов’янських” держав: України, РФ та Білорусі.

Після “Революції гідності” та початку російської агресії загарбник працював на підтримку дій уряду РФ, спрямованих на недопущення європейського вектора розвитку України.

З цією метою окупант вступив у змову з одним з українських громадсько-політичних діячів, пов’язаних з “Українським вибором” Віктора Медведчука, якому пообіцяв надавати підтримку у захопленні державної влади в Україні.

Домовленість між українськими та російськими учасниками передбачала використання створених на території РФ та України громадських організацій та фондів для налагодження схеми надходження в Україну з Російської Федерації грошових коштів.

Готуючи до державного перевороту, фігуранти розповсюджували публічно та серед однодумців антиукраїнські звернення з дискредитацією чинної державної влади та закликами до її зміни насильницьким шляхом. Зокрема, окупанти уклали та підписали меморандуми й договори, спрямовані на створення сприятливих умов для здійснення зміни конституційного ладу силовим шляхом.

Крім того, зловмисники заснували додаткові проросійські структури, які повинні були надавати організаційну та силову підтримку насильницькій зміні конституційного ладу України. Саме вони мали стати “джерелом кадрів” для нової влади.

Перед початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну один з фігурантів перейшов до безпосереднього вербування учасників силового крила перевороту.

За даними Служби безпеки, підозрюваний громадянин РФ ще до початку російської агресії кілька разів приїжджав в Україну під приводом відвідин родичів. Проте під час свого візиту він займався координацією проросійських громадських формувань і окремих діячів.

Також він надавав ідеологічну підтримку учасникам партії “Слов’янський народно-патріотичний союз”, яка згодом змінила назву на “Партію політики Путіна”, після чого – на “Русь єдина”. За антиукраїнську діяльність вказана політична сила заборонена рішенням суду.