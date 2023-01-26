У Сумській області Служба безпеки України знешкодила злочинне угруповання, яке обмінювало награбовані росіянами гривні на рублі.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора України та СБУ.

Відтак, під час спецоперації в Сумській області нейтралізовано злочинну групу, яка допомагала російським загарбникам обмінювати награбовані мільйонні суми гривень на російські рублі.

За даними правоохоронців, організатори злочинної групи приховано перетинали кордон і на території РФ зустрічалися з представниками командування окупаційних угруповань. Ті передавали ділкам гроші, викрадені у мирних жителів тимчасово окупованих районів сходу України.

Отримані від загарбників гривні учасники злочинної групи нелегально конвертували в рублі через підпільні “обмінники” в Україні. Потім ділки власноруч переправляли російську валюту до Росії в обхід контрольно-пропускних пунктів.

За попередніми даними, вони приховано обміняли та передали загарбникам понад 10 млн рублів. За даними СБУ, ці гроші агресор використовував, щоб фінансувати угруповання росіян, які воюють проти Сил оборони України на території Донецької та Луганської областей.

Контррозвідникам СБУ вдалося затримати організаторів злочинної групи на спробі передачі росіянам більше ніж 2 млн рублів.

За даними слідства, затриманими є двоє жителів Сумщини, які на початку повномасштабного вторгнення підтримали російських загарбників і запропонували їм свою допомогу.

Як свідчать оперативні дані, з кожної транзакції зловмисники мали свій “відсоток” і розраховували на лояльність рашистів у разі захоплення регіону. Під час обшуків у помешканнях та автомобілях фігурантів правоохоронці виявили: підготовлені для обміну гроші; телефони із доказами незаконної діяльності; вогнепальну зброю та боєприпаси.

Одному зі зловмисників суд уже обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, щодо іншого фігуранта – це питання наразі вирішується.