Співробітники Служби безпеки України повідомила про підозру чотирьом ворожим поплічникам, серед яких – "посадовці МНС РФ" та колишня працівниця Мін’юсту.

Джерело: СБУ.

Серед викритих поплічників ворога – рецидивіст, якого у 2021 році було засуджено до 10 років ув’язнення за злочини у складі підконтрольної РФ “козачої національної гвардії війська донського”.

Увесь цей час він переховувався від правосуддя на тимчасово захопленій частині Луганської області, а з вересня минулого року очолив створений агресором “Лисичанський пожежно-рятувальний загін”.

Ще двоє фігурантів – монтер провайдерської фірми та колишній посадовець місцевого підрозділу Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Після захоплення частини регіону вони підтримали російських загарбників і пішли з ними на добровільну співпрацю.

За це монтера призначили керівником утвореного окупантами “відділу внутрішньої політики адміністрації Лисичанська”, інший очолив міську “пожежно-рятувальну частину МНС ЛНР”.

Усім трьом фігурантам повідомлено про підозру за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Крім того, задокументовано злочинні дії колишньої працівниці Мін’юсту, яка у березні минулого року втекла на тимчасово захоплену територію Донеччини.

Там вона перебувала на постійному зв’язку з бойовиками, виправдовувала російську збройну агресію і закликала місцевих жителів підтримати російських загарбників.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України. Зараз зловмисницю оголошено у розшук.

Тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України.