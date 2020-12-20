19 грудня в Одесі Служба безпеки України (СБУ) попередила контрабанду до Євросоюзу партії кокаїну. При цьому у різних силових відомств кількість вилученого наркотику різниться.

Про це розповідають #Букви.

Так, на сайті Міністерства внутрішніх справ та Державної прикордонної служби йдеться, що вилучено кокаїн, вагою 54 кг. Наркотик був розфасований у 46 брикетах та захований у вентиляційних люках контейнеру, в якому перевозилися фрукти. Вантаж їхав з Південної Америки. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків на чорному ринку сягає 12 мільйонів доларів США.

А ось на сайті СБУ зазначається, що вилучено 45 кг наркотиків, тобто на 9 кг менше, ніж повідомили у МВС та ДПСУ.

За даними правоохоронців, вантаж прибув до морського торговельного порту “Південний” і мав далі їхати до країн Євросоюзу.

Слідчі органів безпеки розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, задіяних у наркобізнесі.

Перевіряється, можлива, причетність до контрабанди кокаїну працівників контролюючих органів.