Про це розповідають #Букви.
Так, на сайті Міністерства внутрішніх справ та Державної прикордонної служби йдеться, що вилучено кокаїн, вагою 54 кг. Наркотик був розфасований у 46 брикетах та захований у вентиляційних люках контейнеру, в якому перевозилися фрукти. Вантаж їхав з Південної Америки. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків на чорному ринку сягає 12 мільйонів доларів США.
А ось на сайті СБУ зазначається, що вилучено 45 кг наркотиків, тобто на 9 кг менше, ніж повідомили у МВС та ДПСУ.
За даними правоохоронців, вантаж прибув до морського торговельного порту “Південний” і мав далі їхати до країн Євросоюзу.
Слідчі органів безпеки розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів) Кримінального кодексу України.
Наразі тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, задіяних у наркобізнесі.
Перевіряється, можлива, причетність до контрабанди кокаїну працівників контролюючих органів.
- В Одеській області, у морському порту “Південний”, виявили партію кокаїну на 4 млн доларів у контейнері з бананами.