Служба безпеки України закликає власників вуличних вебкамер припинити онлайн-трансляції, адже російські загарбники можуть використовувати їх для обстрілів України.

Джерело: СБУ.

Насамперед це стосується автоматичної відеофіксації обстановки довкола житлових і соціальних споруд, дорожньо-транспортних, промислових і торговельних об’єктів.

РФ використовує вразливість сучасних вебкамер, щоб здійснювати ракетні обстріли по Україні та коригувати їх у режимі реального часу.

Інформацію з камер ворог може отримувати з онлайн-трансляції через стрімінгові платформи або через хакерський “злам”.

Також СБУ наголошує: заборонено знімати та оприлюднювати фото- і відеоматеріали щодо діяльності Сил оборони та наслідків ворожих обстрілів. Поширення таких записів є злочином, який передбачає покарання до 12 років тюрми.

“Сьогодні, коли вся Україна успішно протистоїть підлому і підступному ворогу, вкрай важливо не дати окупантам навіть найменшої можливості для коригування своїх обстрілів. Тож просимо бути пильними і дотримуватися безпекових рекомендацій”, – зазначили в СБУ.

А також закликали повідомляти про виявлені стріми з таких камер на офіційний чат-бот СБУ.