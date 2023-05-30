Джерело: СБУ.
Насамперед це стосується автоматичної відеофіксації обстановки довкола житлових і соціальних споруд, дорожньо-транспортних, промислових і торговельних об’єктів.
РФ використовує вразливість сучасних вебкамер, щоб здійснювати ракетні обстріли по Україні та коригувати їх у режимі реального часу.
Інформацію з камер ворог може отримувати з онлайн-трансляції через стрімінгові платформи або через хакерський “злам”.
Також СБУ наголошує: заборонено знімати та оприлюднювати фото- і відеоматеріали щодо діяльності Сил оборони та наслідків ворожих обстрілів. Поширення таких записів є злочином, який передбачає покарання до 12 років тюрми.
“Сьогодні, коли вся Україна успішно протистоїть підлому і підступному ворогу, вкрай важливо не дати окупантам навіть найменшої можливості для коригування своїх обстрілів. Тож просимо бути пильними і дотримуватися безпекових рекомендацій”, – зазначили в СБУ.
А також закликали повідомляти про виявлені стріми з таких камер на офіційний чат-бот СБУ.
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