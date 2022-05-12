Про це повідомив речник служби Артем Дехтяренко.

Зловмисником є мешканець Дніпра, 1966 року народження. Він хотів створити хаос та паніку у Запоріжжі, спланувавши злочин у центрі міста. Задля замаскування свого переміщення, за два дні до запланованого теракту він прибув у Запоріжжя із західного регіону.

Вибуховий пристрій виготовлений самотужки та замаскований під милицю. Він вмонтував у її порожнину піропатрон, вибухову речовину, а для посилення ефекту ураження – начинив вибухівку цвяхами та болтами.

“СБУ вдалося розкрити його злочинні наміри й спрацювати на випередження. Українська спецслужба затримала його у “підпільному” помешканні, а вибухівку було знешкоджено. Наразі тривають слідчо-оперативні дії, затриманий дає покази, відпрацьовується версія причетності російських спецслужб до підготовки злочину”, — йдеться у повідомленні.