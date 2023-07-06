Джерело: Служба безпеки України.

Колаборант намагався встановити локації української артилерії. Інформацію він пересилав до бота Telegram, який ФСБ РФ створила для збору розвідданих.

Чоловіка затримали, коли той виходив із дому. Він якраз йшов проводити таємне спостереження за українськими військами.

Виявилося, що агентом є житель Торецька Донецької області. Він розпочав передачу росіянам даних з кінця червня. Той вказував приблизні координати українських об’єктів за місцевими орієнтирами.

У нього виявили телефон, яким він користувався для збору розвідданих.

Фігуранту оголосили підозру за колабораційну діяльність (7 ст. 111-1 ККУ), йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Нині він перебуває під вартою.