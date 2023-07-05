Джерело: СБУ.
Зловмисником виявився мешканець Маріуполя, який після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну переїхав до окупованого на той час Мелітополя.
Там він почав співпрацювати з росіянами, за що наприкінці квітня 2022 року його призначили “поліцейським патрульно-постової служби” місцевого підрозділу окупаційного “МВС РФ”.
На цій посаді зловмисник брав активну участь у каральних рейдах російських загарбників проти учасників руху опору в регіоні.
Встановлено, що колаборант отримав вказівку виявляти місця перебування представників українського підпілля для проведення подальших облав. Зокрема, ворога цікавив рух під назвою “Жовта стрічка”.
У липні 2022 року колаборант, розуміючи невідворотність покарання за вчинені злочини, вирішив звільнитися з лав псевдоустанови і переїхав на підконтрольну Україні територію. За даними слідства, зловмисник як переселенець прибув до Києва, де намагався переховуватись від правосуддя у своїх знайомих.
Під час проведення комплексних заходів співробітники Служби безпеки та Національної поліції встановили його місцеперебування і затримали.
На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Зараз він під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.
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