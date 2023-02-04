В Одесі контррозвідка Служби безпеки України викрила добре законспірованого агента ФСБ, який проводив розвідувально-підривну діяльність, сподіваючись отримати квартиру в тимчасово окупованому Криму.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Агентом виявився колишній військовий, який ще з 2010 року контактував з російською спецслужбою, а з 2020 року – почав активно збирати розвіддані про заходи бойової підготовки Збройних сил України на території південного регіону.

Особливу увагу ворожий агент звертав на хід міжнародних військових навчань в акваторії Чорного моря і тренувань сухопутних підрозділів ЗСУ на полігонах, зокрема бойових розрахунків протитанкових ракетних комплексів “Джавелін”.

Також він намагався відстежувати надходження в Україну військової продукції й товарів подвійного призначення через морські порти Одеси, Маріуполя, Чорноморська, Ізмаїла та Скадовська.

Правоохоронцям вдалося задокументувати факти розвідувально-підривної діяльності ворожого агента і встановили його російських кураторів.

На завершальному етапі спецоперації контррозвідники затримали поплічника РФ. За даними слідства, зрадником виявився місцевий житель, який у 1990 році закінчив Костромське вище командне училище за спеціальністю “хімік-розвідник”. Потім до середини 90-х проходив службу у штабі Одеського військового округу та звільнився у званні капітан.

Після цього зайнявся бізнесом і відкрив у середмісті обласного центру магазин з продажу спортивного спорядження. Крім цього, агент РФ займався контрабандою відповідної продукції з Росії. Саме так він й потрапив у поле зору ФСБ. Під час свого перебування на території РФ його завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Курській області.

Саме він до повномасштабного вторгнення РФ відпрацьовував своєму агенту завдання зі збору розвідінформації на користь країни-агресорки. Для комунікації використовували закриті канали електронного зв’язку. Також агент передавав розвідувальні “звіти” під час особистих зустрічей у РФ.

За виконання ворожих завдань зрадник сподівався отримати допомогу від російських окупантів щодо відчуження на його користь об’єкта нерухомості вартістю 200 тисяч доларів у тимчасово окупованому Криму.

Зараз вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до цього злочину.