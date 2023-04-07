Правоохоронці затримали учасницю розгалуженої агентурної мережі ФСБ у прифронтових районах Донецької області, яка скоригувала ворожий ракетний удар по школі.

Про це інформує пресслужба СБУ.

За даними СБУ, зловмисниця збирала для російських окупантів розвіддані про місця базування та маршрути переміщення Сил оборони в районах Краматорська, Костянтинівки й Торецька.

Крім того, вона передавала росіянам координати місцевих шкіл і дитячих садочків. Саме за її “наводкою” російські загарбники здійснили ракетний удар по одному з навчальних закладів у серпні минулого року.

Унаслідок російської повітряної атаки було зруйновано будівлю місцевої школи. Після ворожих обстрілів агентка виходила на місце події та фіксувала наслідки, про які потім звітувала російській спецслужбі.

За даними слідства, фігуранткою виявилась мешканка прифронтового українського міста, яка була завербована ФСБ після початку повномасштабного вторгнення РФ. Під час виконання злочинних завдань фігурантка передавала ворогу локації українських об’єктів через месенджер у вигляді електронних координат або фотоматеріалів з прив’язкою до місцевості.

У разі захоплення регіону ворог обіцяв своїй поплічниці “посаду” у лавах місцевої окупаційної адміністрації.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисниці виявлено мобільні телефони, які вона використовувала для комунікації з агресором, зокрема для передачі фото українських об’єктів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зрадниці обрано запобіжний захід – тримання під вартою.