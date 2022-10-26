Служба безпеки України викрила депутата від забороненої партії ОПЗЖ та директора відділення одного зі столичних банків на тому, що вони влаштували канали нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Про це повідомила СБУ.

Двох організаторів затримано у Києві та Луцьку. Депутат Чернігівської районної ради пропонував призовникам незаконно виїжджати за межі України під виглядом багатодітних батьків.

Чиновник надавав фальшиві свідоцтва про народження дітей. Також він обіцяв забезпечити безперешкодний “супровід” через пропускні пункти держкордону.

За “послуги” депутат просив від 3 тисяч доларів. Вартість залежала від терміну виїзду і соціального статусу клієнта. Для реалізації схеми він залучив знайомого з Волині, який виконував роль посередника для передачі грошей.

Двох осіб викрито в обласному центрі під час передавання частини неправомірної вигоди.

Іншу схему викрито у Києві, де організатором виявився директор відділення одного зі столичних банків. Він гарантував призовникам підроблені документи щодо непридатності до військової служби за 16 тисяч доларів. Його викрито поблизу його місця роботи після передачі всієї суми грошової “винагороди”.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Суд призначив міру запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.