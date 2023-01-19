Співробітники Служби безпеки України затримали експосадовців "Укрзалізниці" через співпрацю з росіянами. Вони допомогли РФ перекинути військову техніку та озброєння з території країни-агресора на тимчасово окуповану Харківську область.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Під час захоплення частини регіону колишні працівники філії добровільно погодилися співпрацювати з росіянами. Четверо осіб приєднались до лав місцевої окупаційної адміністрації.

Одного росіяни призначили керівником, інших двох – його заступниками. Четвертий отримав посаду інженера у лавах створеного РФ “Купянск-южной дистанции колеи”. У пресслужбі Харківської обласної прокуратури додали, що призначеним очільником виявився 46-річний мешканець смт Куп‘янськ-Вузловий, а 30-річний та 37-річний чоловіки стали його “заступниками”.

На “посадах” зловмисники допомогли росіянам відновити залізничне сполучення з регіоном для забезпечення потреб окупаційних угруповань на східному фронті. Зокрема перекидання рухомого складу військової техніки, озброєння та боєприпасів з Росії.

Ще поплічники організували передачу російським військовим виробничого обладнання місцевого підрозділу “Укрзалізниці”. Вони особисто закликали мешканців вступати до підконтрольного Росії “залізничного підприємства”. Зловмисники обіцяли місцевим жителям лояльне відношення росіян та виплату “зарплат” у російських рублях.

Так званий “керівник дистанції” втік до Росії після звільнення Харківської області. Йому повідомлено про підозру заочно. Інші поплічники вирішили “залягти на дно” і спробувати уникнути покарання.

Співробітники СБУ встановили місцезнаходження трьох зловмисників і затримали їх. Слідчі повідомили їм про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Мірою запобіжного заходу обрано тримання вартою.