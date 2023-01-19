Про це повідомила пресслужба СБУ.
Під час захоплення частини регіону колишні працівники філії добровільно погодилися співпрацювати з росіянами. Четверо осіб приєднались до лав місцевої окупаційної адміністрації.
Одного росіяни призначили керівником, інших двох – його заступниками. Четвертий отримав посаду інженера у лавах створеного РФ “Купянск-южной дистанции колеи”. У пресслужбі Харківської обласної прокуратури додали, що призначеним очільником виявився 46-річний мешканець смт Куп‘янськ-Вузловий, а 30-річний та 37-річний чоловіки стали його “заступниками”.
На “посадах” зловмисники допомогли росіянам відновити залізничне сполучення з регіоном для забезпечення потреб окупаційних угруповань на східному фронті. Зокрема перекидання рухомого складу військової техніки, озброєння та боєприпасів з Росії.
Ще поплічники організували передачу російським військовим виробничого обладнання місцевого підрозділу “Укрзалізниці”. Вони особисто закликали мешканців вступати до підконтрольного Росії “залізничного підприємства”. Зловмисники обіцяли місцевим жителям лояльне відношення росіян та виплату “зарплат” у російських рублях.
Так званий “керівник дистанції” втік до Росії після звільнення Харківської області. Йому повідомлено про підозру заочно. Інші поплічники вирішили “залягти на дно” і спробувати уникнути покарання.
Співробітники СБУ встановили місцезнаходження трьох зловмисників і затримали їх. Слідчі повідомили їм про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Мірою запобіжного заходу обрано тримання вартою.
- Ідентифіковано кадировця, який очолив каральний підрозділ росіян у Луганській області. Він катував жителів тимчасово окупованих територій.
- У Кременчуці (Полтавська область) викрито агентурну мережу, яка намагалась виявити і знешкодити установки HIMARS та комплекси С-300. Також вони “полювали” за складами з ракетно-артилерійським озброєнням ЗСУ.