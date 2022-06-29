Про це повідомила Служба безпеки України.
Підозрюваний здавав вертольоти в оренду закордоном. Гендиректор однієї з приватних авіакомпаній проігнорував вимоги воєнного часу. Вартість техніки складає майже півмільйона доларів.
В умовах воєнного часу вони мали бути задіяні для виконання бойових завдань. Натомість техніку здавали в суборенду на теренах Західної Африки. За це гендиректор приватної авіакомпанії заробляв десятки мільйонів гривень.
Слідство встановило, що одна з військових частин передала 9 багатофункціональних вертольотів Мі-8МТ і один Мі-8МТВ в оренду приватній компанії ще у 2002 році. У випадку воєнного стану компанія зобов’язувалася повернути вертольоти.
Затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст.114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.
- Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про затримання коригувальників ворожих ракетних ударів, які передавали РФ дані для обстрілів Львівської та Донецької областей, а також для обстрілу Києва.
- Служба безпеки України викрила на співпраці з російськими загарбниками одного з керівників “Укренерго”. А також затримала агента РФ, який повідомляв про позиції ЗСУ у Бахмуті.
- Кіберфахівці Служби безпеки України (СБУ) виявили та заблокували спроби російських спецслужб зламати електронні системи українських телеканалів, щоб потрапити до прямого етеру національного телемарафону.