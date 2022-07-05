Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Завдяки оперативно-слідчим діям співробітники відомства встановили, що харків’янин збирав та передавав росіянам інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ та інших формувань, координати військової техніки та укріплень, зведених в області.

Під час обшуку у підозрюваного вилучили 3 мобільні телефони з доказами протиправної діяльності, а також блокноти та зошити з записами розвідувальної інформації.

Чоловіка наразі затримали, йому повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. За цією статтею Кримінального кодексу передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на термін 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Слідство триває.