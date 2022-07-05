Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Завдяки оперативно-слідчим діям співробітники відомства встановили, що харків’янин збирав та передавав росіянам інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ та інших формувань, координати військової техніки та укріплень, зведених в області.
Під час обшуку у підозрюваного вилучили 3 мобільні телефони з доказами протиправної діяльності, а також блокноти та зошити з записами розвідувальної інформації.
Чоловіка наразі затримали, йому повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. За цією статтею Кримінального кодексу передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на термін 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Слідство триває.
- Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про затримання коригувальників ворожих ракетних ударів, які передавали РФ дані для обстрілів Львівської та Донецької областей, а також для обстрілу Києва.
- Раніше Служба безпеки України викрила агентурну мережу Головного розвідувального управління Генштабу РФ (ГРУ), яка повинна була допомагати російським армійцям окупувати Україну.