Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Одним з учасників агентурної мережі виявився народний депутат України Андрій Деркач. За даними слідства, Деркач курував створення низки приватних охоронних фірм в різних українських областях, щоб надалі використати ці структури для швидкого захоплення Української держави.

За ініціативи СБУ, генеральна прокурорка України розпочала досудове розслідування стосовно Андрія Деркача.

За інформацією СБУ, оперативна розробка ворожої агентури велась давно, однак остаточно нейтралізувати її вдалось на початку повномасштабної російсько-української війни, після затримання колишнього помічника Деркача – Ігоря Колєснікова.

Колєсніков з позивним “Ветеран” був негласним співробітником ГРУ, який, власне, і передавав Деркачу інформацію та фінанси від російських спецслужб.

Після затримання Колєсніков повідомив, що Андрія Деркача було завербовано ще у 2016 році. З нардепом особисто працювало керівництво ГРУ – начальник управління Ігор Костюков та його перший заступник Володимир Алєксєєв.

Андрій Деркач отримував кошти від ГРУ для створення охоронних фірм. Для цього ГРУ виділяло Деркачу по 3-4 млн доларів один раз на декілька місяців. Згідно з даними слідства, Андрій Деркач значну частину цих коштів привласнив, а не витратив на створення фірм.

Після затримання Ігор Колєсніков погодився співпрацювати зі слідством та повідомив чимало інформації.

“Під час входження військ, коли буде зрозуміло, що міста здаються, ці ПОПи (приватні охоронні підприємства – прим.) повинні були забезпечувати проходження техніки, сідати на броню з російськими прапорами і в такий спосіб забезпечувати мирний вхід у міста”, – розповів Колєсніков.

Також він додав, що ГРУ планувало захопити Київ, використовуючи дві бригади спецпризначенців та сили спецоперацій, які повинні були зайти з Білорусі. За планом, вони мали швидко увійти в українську столицю, захопити урядовий квартал, а у Верховній Раді зібрати віче для проголошення нового уряду.

Повідомляється, що у травні цього року суд виніс Ігорю Колєснікову вирок за державну зраду.