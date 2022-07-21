У Кривому Розі затримали посадовця одного з підприємств, який міг бути причетним до ракетних обстрілів окупантів. СБУ встановила, що він міг корегувати вогонь росіян по місту у березні.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, чоловік отримував завдання від представників спецслужб РФ з травня до липня 2022 року. Він надсилав через месенджер Telegram скріншоти Google-мапи із мітками щодо локацій розміщення військових об’єктів. Підозрюваний передавав інформацію про розташування військовослужбовців та техніки Збройних сил України у Кривому Розі.

Крім того, затриманий надавав окупантам інформацію стосовно результатів вже здійснених обстрілів. Це стосується об’єктів критичної та цивільної інфраструктури як аеропортів, мостів міста та області.

Росіяни планували використовувати отримані дані для планування первинних та повторних обстрілів цих об’єктів. Також перевіряється його причетність до коригування ракетної атаки по аеропорту 10 березня.

Співробітники СБУ провели обшуки у чоловіка. У нього знайшли засоби зв’язку для комунікації зі своїм російським куратором. У листуваннях присутні факти одержання агентурних завдань та звіти про їх виконання.

Йому повідомлено про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.