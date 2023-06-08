У прифронтових районах Донецької області викрито російську інформаторку. Вона відслідковувала маршрути переміщення сил ЗСУ на Слов’янському і Краматорському напрямках.

Джерело: Служба безпеки України.

Отримані дані вона поширювала ФСБ через месенджер. Російські окупанти мали намір використати інформацію для підготовки масованих повітряних ударів по пунктах базування Сил оборони та маршрутах руху військових колон.

Зловмисницю викрито у Краматорському районі під час спроби передачі відомостей. У неї було вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з російською спецслужбою.

Підозрюваною виявилася 49-річна місцева жителька. Наприкінці 2022 року її залучили для негласної роботи. Вона потрапила у поле зору росіян через свої неодноразові антиукраїнські висловлювання в забороненій соцмережі “Одноклассники”.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру, їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.