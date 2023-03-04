Служба безпеки України у ході стабілізаційних заходів викрила ще двох поплічників російських окупантів на звільнених територіях Донецької та Харківської областей.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Одним із колаборантів є мешканець Ізюмського району (Харківська область), який після тимчасово окупації частини регіону підтримав росіян та запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

Зокрема затриманий добровільно допомагав окупантам будувати блокпости та ремонтував бронетехніку росіян.

Крім цього, він допомагав “розквартировувати” росіян у будинках місцевих жителів, які виїхали до інших регіонів України.

Після звільнення району колаборант намагався переховуватись від правосуддя на території Харківщини та українська спецслужба встановила його місцезнаходження і затримала.

Ще однією поплічницею агресора виявилась мешканка Лимана (Донецька область), яка під час окупації міста погодилась очолити так званий “відділ персоніфікованого обліку управління праці та соціального захисту населення ДНР”.

На цій “посаді” зловмисниця пропонувала місцевим жителям отримувати пільги в російських рублях, складала списки пільговиків та формувала відповідну базу для окупантів.

Під час деокупації Лимана колаборантка втекла до Вінницької області, де намагались заховатись і сподівалась уникнути правосуддя.

У ході слідчо-оперативних дій співробітники СБУ розшукали зловмисницю і затримали її за місцем тимчасового перебування.

Слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 4. та ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Обидва колаборанти зараз під вартою. Тривають розслідування.