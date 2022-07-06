Про це повідомила СБУ.

Силовики ліквідували російського агента. Він збирав дані про оборону міста та дислокацію військових підрозділів. Він публічно закликав приєднуватись до лав окупаційних угруповань і виправдовував злочини росіян.

Завершено досудове розслідування за даною справою. Йому загрожує покарання у вигляді 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Також у Київській області жінка передавала російським солдатам адреси учасників АТО та бійців тероборони в селищі Ворзель. Вона разом з окупантами обкрадала будинки місцевих жителів.

На приладобудівному підприємстві Києва викрили ще одного чоловіка, який поширював серед працівників заводу гасла на підтримку окупантів. Він виправдовував російське вторгнення до України. Агітатора звільнено з підприємства та повідомлено про підозру у вчиненні злочину.