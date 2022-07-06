Про це повідомила СБУ.
Силовики ліквідували російського агента. Він збирав дані про оборону міста та дислокацію військових підрозділів. Він публічно закликав приєднуватись до лав окупаційних угруповань і виправдовував злочини росіян.
Завершено досудове розслідування за даною справою. Йому загрожує покарання у вигляді 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.
Також у Київській області жінка передавала російським солдатам адреси учасників АТО та бійців тероборони в селищі Ворзель. Вона разом з окупантами обкрадала будинки місцевих жителів.
На приладобудівному підприємстві Києва викрили ще одного чоловіка, який поширював серед працівників заводу гасла на підтримку окупантів. Він виправдовував російське вторгнення до України. Агітатора звільнено з підприємства та повідомлено про підозру у вчиненні злочину.
В Одеській області ліквідували мережу російських інтернет-агентів. П’ятеро шпигунів “розганяли” через соцмережі деструктивні дописи.
Також у Луганській області керівник одного з найбільших державних агрохолдингів співпрацював з окупантами. Колаборант передавав представникам так званої “ЛНР” майновий комплекс і продукцію держпідприємства на тимчасово окупованій території Старобільського району. Зокрема оптові партії врожаю зернових і старовинні будівлі. Останні були внесені до Єдиного реєстру культурної спадщини нашої держави.
За сприяння окупантам йому обіцяли зберегти посаду очільника захопленого агрохолдингу. Йому повідомлено про підозру, нині тривають комплексні заходи для його затримання.
- Нагадаємо, у Києві затримано помічника-консультанта народного депутата від “Слуги народу”. Його підозрюють у державній зраді та розвідувально-підривній діяльності в органах влади України.
- Під час спецоперації у Києві ліквідовано агентурну групу Головного управління Генштабу ЗС Росії (ГРУ).
- Служба безпеки України викрила на співпраці з російськими загарбниками одного з керівників “Укренерго“. А також затримала агента РФ, який повідомляв про позиції ЗСУ у Бахмуті.