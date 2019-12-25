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25 грудня Різдво святкує Римо-католицька церква (за григоріанським календарем), більшість протестантських церков, а також частина православних – включаючи Константинопольську (крім Афону), Антіохійську, Олександрійську, Кіпрську, Болгарську, Румунську, Албанську, Грецьку (які дотримуються новоюліанського календаря).

Українців зі святом привітав президент Володимир Зеленський.

“У це світле свято забудьмо про чвари. Це вечір злагоди та єднання. Кожен з нас прагне, щоб якнайшвидше до кожної української домівки прийшов мир. Згадаймо сьогодні, що мир починається з нас, з нашого прийняття одне одного, поваги, з нашого вміння любити. Нехай світло першої Різдвяної зорі принесе щастя й добробут у кожну родину. З Різдвом Христовим!” – написав він у Facebook.

Варто відзначити, що 25 грудня вже кілька років є в Україні вихідним днем. Відповідний закон у листопаді 2017 року підписав п’ятий президент України Петро Порошенко.

Історія свята

Різдво Христове – одне із головних християнських свят, встановлене на честь народження во плоті Ісуса Христа від Діви Марії.

За переказами цього дня Діва Марія народила Ісуса Христа у Віфлеємі. Звістку про Його народження пастухам принесли янголи. Згодом прийшли волхви-мудреці зі Сходу, які про появу Месії знали з легенд. Дорогу до міста їм вказала яскрава зірка. Згідно з ученням Церкви, народження Ісуса Христа відкрило можливість для порятунку душі і вічного життя для кожного християнина.

До IV століття Хрещення і Різдво Христове святкувалися спільно 6 січня (за юліанським календарем) і в цей день згадувалися події не тільки хрещення Христа в Йордані, а й Його народження, поклоніння волхвів, перетворення води на вино в Кані Галілейській. 25 грудня як день народження Христа у Віфлеємі вперше згадує римський Хронограф 354 року.

В наші дні Різдво відзначається 25 грудня і 7 січня. Ситуація з різними датами святкування виникла через календарні розбіжності між церквами західного і східного обряду (після відмови католиків від юліанського календаря).

Юліанський календар був введений ще Юлієм Цезарем у Римській республіці з 1 січня 45 року до н. е. Рік за юліанським календарем розпочинається 1 січня, складається з 365 днів і ділиться на 12 місяців. Раз на 4 роки оголошується високосний рік, в який додається один день – 29 лютого.

У 325 році Перший Нікейський собор затвердив юліанський календар як обов’язковий для всіх християнських країн.

У XVI столітті Папа Римський Григорій XIII запропонував реформу календаря. Вона була покликана ліквідувати зміщення весняного рівнодення. Так, тривалість року в юліанському календарі 365 1/4 днів, що приблизно на 11 хвилин більше, ніж довжина сонячного року, в зв’язку з чим кожні 128 років накопичується зайвий день. Дата весняного рівнодення є важливою для визначення дати Великодня.

У 1582 році папа Григорій XIII видав постанову про реформу календаря. У новому календарі, що отримав назву григоріанського, зменшили кількість високосних років і застосували нову формулу для визначення дня Великодня.

У 1583 році на соборі в Константинополі православна церква відкинула пропозицію про зміну календаря.

У ХХ столітті була розроблена модифікація юліанського календаря. Новий календар був розроблений сербським астрономом Мілутіном Міланковичем в 1923 році. Уже в 1924 році Вселенський Патріархат, Кіпрський Патріархат, Елладська і Румунська православні церкви перейшли на новий календар.

Сьогодні Римо-католицька церква, більшість протестантських церков, а також багато православних (Константинопольська (крім Афону), Олександрійська, Антіохійська, Румунська, Болгарська, Кіпрська, Елладська, Албанська православні церкви) святкують Різдво в ніч з 24 на 25 грудня.

Православна церква України, Єрусалимська, Російська, Сербська, Грузинська, Православна церква Чеських земель і Словаччини, Афонські монастирі, Бессарабська митрополія Румунської православної церкви, а також Українська греко-католицька церква святкують Різдво 7 січня, що відповідає 25 грудня за старим юліанським календарем.

Вірменська церква, за старим звичаєм, Різдво Христове святкує 6 січня.

Традиції святкування

У ніч з 24 на 25 грудня в римо-католицьких храмах відбуваються урочисті богослужіння. Головна церемонія проходить у соборі Святого Петра у Ватикані. Цю службу, яку транслюють телевізійні канали світу, очолює Папа Римський Франциск.

Вдень 25 грудня Папа з лоджії базиліки святого Петра у Ватикані за традицією звертається з різдвяним посланням до всіх віруючих світу. Привітання звучить 65-ма мовами, серед яких і українська.

На площі Святого Петра завжди присутні тисячі людей з усього світу.

Цього року під час традиційної різдвяної меси в соборі Святого Петра у Ватикані Папа Римський Франциск зазначив, що Бог любить усіх, навіть гірших з людей, інформує британське агентство ВВС.

“Ви могли помилятися, могли чинити в корені неправильно, але Господь продовжує вас любити” – сказав понтифік.

На традиційну нічну месу у Ватикані зібралися тисячі віруючих.

У саме Різдво, в середу, Франциск виступить з традиційним посланням Urbi et Orbi (“До Риму і світу”).