Про це повідомив у Facebook голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

“Шість років тому, 26 лютого 2014 року, близько 20 тисяч жителів Криму, на заклик Меджлісу кримськотатарського народу, провели мирну акцію – мітинг біля будівлі Верховної Ради Криму на підтримку збереження територіальної цілісності України і недопущення схвалення Верховною Радою АР Крим рішень, які могли б дестабілізувати громадсько-політичну ситуацію в автономії. 26 лютого 2014 року учасники мирного мітингу на підтримку територіальної цілісності України своєю рішучістю і мужністю продемонстрували категоричне неприйняття більшістю жителів Криму будь-яких ідей щодо відторгнення Криму від України і не дозволили проросійській частині депутатів Верховної Ради АРК зімітувати очікувані Москвою дії”, – зазначив Чубаров.

Він додав, що зараз у Криму окупанти здійснюють масові злочини проти жителів півострова, ” зокрема вбивства, розкрадання, насильницькі зникнення, політично мотивовані переслідування, дискримінації, утискі, залякування, насильство, довільні затримання і арешти, тортури і жорстоке поводження, зокрема з метою домогтися свідчень, і розміщення в психіатричні стаціонари, примусове переміщення або депортації з Криму до РФ”. Особливому переслідуванню піддається кримськотатарський народ – корінний народ Криму.

Варто відзначити, що 20 лютого 2014 року російські війська почали окупацію Криму. На півострові з’явилися вантажівки без номерів, “зелені чоловічки” (збройні військові без розпізнавальних знаків). Також відбулося створення іррегулярних збройних формувань найманців з числа місцевих жителів, якими керували офіцери спецслужб і Збройних сил Росії.

26 лютого 2014 року в Сімферополі пройшов багатотисячний мітинг за участю кримських татар і проукраїнських активістів на підтримку територіальної цілісності України і проти проведення позачергової сесії Верховної Ради АРК.

Як повідомляє агентство “Укрінформ”, біля стін будівлі кримського парламенту з ініціативи Меджлісу зібралося близько 12 тисяч кримських татар. Вони тримали в руках кримськотатарські національні прапори і прапори України. Мітингувальники скандували: “Слава Україні – Героям слава!”, “Банду геть!”, “Крим – Україна!”.

На противагу цьому мітингу був організований мітинг “Русского єдінства”, керований соратником російських окупантів Сергієм Аксьоновим.

26 лютого в результаті зіткнень біля будівлі ВР Криму двоє людей загинули і кілька десятків отримали поранення.

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Згодом, після окупації півострова, слідчий комітет Росії відкрив за даним фактом кримінальну справу (“справа 26 лютого”) і влаштував судилище над Ахтемом Чийгозом, Мустафою Дегерменджі, Алі Асановим та іншими кримськотатарськими активістами.

27 лютого 2014 року спецпідрозділу ГРУ Росії зайняли будівлі Верховної Ради і Ради Міністрів Криму. Парламент півострова на вимогу окупантів оголосив про проведення “референдуму” про приєднання до Росії. “Референдум” відбувся 16 березня.

Протягом наступних кількох днів вулиці міст і магістральні дороги Криму заповнили російські війська. “Зелені чоловічки” займали адміністративні будівлі, взяли в облогу гарнізони Збройних сил України, морські порти і аеропорти. У цей час керівництво Росії стверджувало, що зазначені озброєні люди не є російськими військовослужбовцями. Уже після незаконної анексії українського півострова і проведення там “референдуму про статус Криму” в Москві визнали, що “зелені чоловічки” були військовослужбовцями ЗС РФ.

1 березня 2014 року Рада Федерації РФ підтримала звернення російського президента Володимира Путіна про дозвіл на застосування ЗС РФ на території України. У свою чергу, Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення привести Збройні сили України в повну бойову готовність.

Міжнародні організації визнали анексію півострова незаконною і засудили дії Росії. За цей час були ухвалені чотири резолюції ООН щодо Криму. Західні країни ввели проти РФ санкції в зв’язку з окупацією півострова.

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