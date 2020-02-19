Замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица в ООН напомнил о незаконной аннексии Крыма Россией и нарушениях прав человека на полуострове.

Об этом шла речь на сегодняшнем заседании Совета безопасности ООН.

Как сообщалось ранее, сегодня проходит заседание Совета безопасности ООН, приуроченное пятой годовщине подписания Минских соглашений. В ходе заседания глава украинской делегации — замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица — обратил внимание на то, что Донбасс — не единственная “линия фронта в Украине”.

“На юге в результате российской попытки аннексии Крыма полуостров превратился в гетто прав человека и огромную военную базу, что резко изменило региональную безопасность. Это используется Россией для вмешательства в Сирии”, — сказал он.

Кислица отметил, что Россия продолжает активную милитаризацию полуострова и влияет на демографическую ситуацию в Крыму, завозя туда тысячи своих военнослужащих.

“Милитаризация полуострова идет полным ходом. Россия завозит дополнительные войска, а также современное оружие”, — добавил он.

Дипломат подчеркнул, что РФ продолжает политически мотивированное уголовное преследование украинцев и крымских татар.

“Число политических заключенных резко увеличилось. Украинцы, крымские татары подвергаются репрессиям. Вокруг полуострова была выстроена стена молчания”, — сказал он.

Помимо этого, он обратил внимание на то, что Россия продолжает нарушать международные соглашения. Подтверждением этого, является, в том числе, открытие прямого железнодорожного сообщения между РФ и Крымом.