Про це повідомив народний депутат від “Європейської Солідарності” Микола Княжицький у Facebook.

“Сьогодні зранку треба прийти до Верховної Ради. Навіщо? Захистити українську мову. Сьогодні , у день прийняття Декларації про державний суверенітет України у минулому році Закон про мову почав діяти. І саме у цей день частина Слуг народу вирішили почати його знищувати. Символічно- з русифікації шкіл.

Вчора вони вирішили не анонсувати голосування сьогодні або перенести його на завтра. Вони грають з нами, вони хочуть, щоб ми втратили пильність. Але ми прийдемо сьогодні до Верховної Ради від 9 години ранку , щоб знову сказати їм: ми захистимо Українську державу і Українську мову!!! “Європейська Солідарність” запрошує українців сьогодні на площу Конституції перед Верховною Радою”, – повідомив Княжицький.

Нагадаємо, у Верховній Раді опубліковано порядок денний на 16 липня. У ньому немає скандального законопроєкту “слуги народу” Максима Бужанського № 2362 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів з навчання державною мовою в навчальних закладах”.

Раніше Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав народних депутатів не підтримувати і зняти з розгляду проєкт закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з навчання державою мовою в навчальних закладах” (№2362), або законопроєкт Бужанського.

За словами Тараса Кременя, твердження Бужанського, що законопроєкт “спрямований на захист порушених конституційних прав російської чи інших національних меншин”, не відповідають дійсності.

Крім того, Міністерство освіти й науки України не підтримує законопроєкт “слуги” Бужанського, оскільки він суперечить цілям освітньої реформи, а також вимагає термінових витрат з держбюджету на суму 56 млн гривень.

Також профільний парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував відхилити цей законопроєкт.

Мовний законопроєкт Максима Бужанського був зареєстрований у парламенті 31 жовтня 2019 г. Він відтерміновує з 2020 року до 2023 року перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою. Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти й науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота.

Як відомо, 16 травня 2019 року було оприлюднено закон “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. В цьому законі йдеться про те, що саме українська мова є державною. Дія закону не поширюється на проведення релігійних обрядів і побутове спілкування.

Венеціанська комісія рекомендує Україні переглянути мовний закон, оскільки “вкрай важливо домогтися балансу між зміцненням української мови та захистом мовних прав меншин”.

Нардеп від “Слуги народу” Максим Бужанський вважає, що цей закон “спрямований на дискримінацію носіїв інших мов”, передусім російськомовних. 10 грудня Бужанський повідомив, що вніс до Парламенту законопроєкт про визнання закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної” таким, що втратив силу.