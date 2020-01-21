У вівторок, 21 січня, в Давосі (Швейцарія) стартує Всесвітній економічний форум, в якому візьмуть участь політики з десятків країн світу.

Про це повідомляється на сайті заходу.

Форум триватиме до 24 січня. Його основна тема звучить так: “Зацікавлені сторони (стейкхолдери) за згуртований і стійкий мир”.

Основну увагу на зустрічі буде приділено питанням кліматичної кризи, досягнення цілей сталого розвитку і подолання нерівності в доходах, поділу суспільства.

Напередодні зустрічі було оприлюднено “Давоський маніфест 2020 року”, перший варіант якого був прийнятий в 1973 році. У цьому документі закладено основні засади діяльності компаній і їх основні обов’язки по відношенню до суспільства. У документі, зокрема, викладено концепцію про те, що бізнес повинен служити інтересам всього суспільства, а не просто його акціонерів.

“Давоський маніфест 2020″ дає уявлення про stakeholder capitalism (формування капіталізму для всіх зацікавлених сторін, – ред.), який зачіпає цілу низку важливих питань нашого часу, включаючи справедливе оподаткування, нульову терпимість до корупції і повагу прав людини”, – відзначають організатори форуму .

Програма заходу цього року ґрунтується на зазначеному маніфесті.

“Бізнес повинен тепер повністю прийняти stakeholder capitalism, що означає не тільки максимізацію прибутку, а й використання можливостей і ресурсів у співпраці з урядами та громадянським суспільством для вирішення ключових проблем цього десятиліття. Вони повинні активно сприяти створенню більш згуртованого і стійкого миру”, – наголосив засновник і виконавчий директор Всесвітнього економічного форуму Клаус Шваб.

Хто візьме участь

На форумі будуть присутні близько 3000 лідерів із 117 держав, включаючи керівників 53 країн і урядів.

Серед впливових політичних лідерів і глав країн можна відзначити президента США Дональда Трампа, федерального канцлера Німеччини Ангелу Меркель, президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйен, Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша і виконавчого директора Світового банку Христину Георгієву, генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

У форумі візьме участь і президент України Володимир Зеленський. Факт участі напередодні підтвердила його прес-служба.

“22 січня президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Швейцарської Конфедерації для участі у щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ). Програмою візиту передбачено виступ глави держави під час Давоського форуму. Крім того, заплановано низку зустрічей із лідерами іноземних держав, представниками бізнесу та міжнародних фінансових організацій”, – відзначили в Офісі президента.

Також будуть присутні глави держав і урядів Австрії, Італії, Іспанії, Нідерландів, Греції, Польщі, Швейцарії, Афганістану, Пакистану, Іраку, Сінгапуру, Еквадору, Колумбії, Йорданії, Китаю та інш.

Крім того на форум запросили 10 лідерів громадської думки молодше 20-ти років, в тому числі еко-активістку зі Швеції Грету Тунберг.

У перелік спікерів форуму потрапили також ізраїльський історик Юваль Ной Харарі, гендиректор Microsoft Сатья Наделла, глава Alphabet і Google Сундар Пічаї, екс-віце-президент США, лауреат Нобелівської премії миру Альберт Гор, принц Уельський Чарльз та багато інших відомих людей.

За підрахунками Bloomberg, захід відвідає 119 мільярдерів із 36 держав. Їхній сукупний статок становить приблизно $ 500 млрд. Серед них можуть бути російські бізнесмени Олег Дерипаска та Віктор Вексельберг, які знаходяться під американськими санкціями через зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним.