У четвер, 2 січня, в Україні почав працювати Офіс генерального прокурора.

Відповідний наказ генпрокурора Руслана Рябошапки № 351 раніше був оприлюднений у газеті “Голос України”.

“Днем початку роботи Офісу генерального прокурора призначити 2 січня 2020 року”, – говориться в документі.

Офіс генерального прокурора – центральний орган у системі прокуратури. Він створений на місці ліквідованої Генеральної прокуратури України в рамках реформування системи, розпочатого у вересні 2019 року.

У структуру Офісу входять 12 департаментів, 8 окремих управлінь, 2 спеціалізовані прокуратури, а також 1500 співробітників.

Головою відомства є Руслан Рябошапка.

Створення Офісу генерального прокурора замість Генпрокуратури передбачено законом “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів щодо реформи органів прокуратури”. Він був ініційований президентом Володимиром Зеленським та ухвалений Верховною Радою 9 вересня.

Даний документ також передбачає створення нової структури органів прокуратури після проведення атестації прокурорів, ліквідацію військових прокуратур із одночасним наданням генеральному прокурору права створювати спеціалізовані прокуратури на правах структурного підрозділу Офісу генерального прокурора.

У списку прокурорів виключається посада заступника генерального прокурора – головного військового прокурора.

Уточнена норма про кількість працівників: з 15 тис. співробітників органів прокуратури буде не більше 10 тис. прокурорів.

Національна академія прокуратури України стане Тренінговим центром прокурорів.

Варто відзначити, що в останні місяці всі прокурори, які хочуть залишитися в системі прокуратури після перетворення ГПУ на Офіс генпрокурора, повинні були пройти атестацію, яку здійснювали спеціальні кадрові комісії.

У підсумку з 1339 прокурорів Генеральної прокуратури тільки 610 подолали атестацію. 55 % прокурорів залишили органи прокуратури.