Литовський Сейм у терміновому порядку ухвалив поправку до закону, що передбачає тимчасову заборону на трансляцію російських і білоруських каналів й поширення їхнього контенту в інтернеті.

Про це повідомляє видання Delfi.

Поправка передбачає тимчасову заборону на ретрансляцію та розповсюдження радіопрограм, телепрограм або окремих програм в інтернеті, створених особами, які прямо чи опосередковано керовані, контрольовані або фінансуються Росією та Білоруссю. Це положення діятиме до 16 жовтня 2024 року.

За поправку проголосували 113 депутатів, тих, хто голосував проти, не було, утрималися – четверо парламентарів.

“Сьогодні не може бути жодних сумнівів у тому, що ми маємо захистити свій інформаційний простір”, – сказав керівник комітету Сейму з питань культури Вітаутас Юозапайтіс.

Натомість представник фракції регіонів Пятрас Гражуліс зазначив, що охочі дивитися російські чи білоруські програми завжди знайдуть для цього способи. “Давайте дозволимо людям збирати всю інформацію, і люди оберуть”, – додав він.

Варто зазначити, що рішення було ухвалено в терміновому порядку, оскільки 16 вересня минув термін дії постанови Сейму про введення надзвичайного стану на всій території Литви, яка забороняла ретрансляцію російських державних ЗМІ. Зараз режим надзвичайного стану діє лише на кордонах держави з Росією та Білоруссю.

За даними Мінкультури Литви, основні медіаканали Росії та Білорусі вже було обмежено після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому рішеннями литовських відомств, на підставі санкцій Євросоюзу та США.