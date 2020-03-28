Про це поінформували в прес-службі Чернігівської обласної держадміністрації.

Таке рішення було ухвалено на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Раніше у жителя Комарівки був діагностований коронавірус.

“Визнати населений пункт Комарівка Борзнянського району Чернігівської області осередком спалаху інфекційної хвороби. Місцевим органам влади встановити на території населеного пункту особливий режим проведення протиепідемічних заходів, а також особливий режим в’їзду на територію карантину та виїзду з неї громадян і транспортних засобів із виставленням двох контрольно-пропускних пунктів”, – йдеться в повідомленні.

Як поінформував на своїй сторінці в Facebook очільник області Андрій Прокопенко, на КПП у населеному пункті чергуватимуть медики й поліція, а в’їзд-виїзд з Комарівки здійснюватиметься лише за наявності документа, що посвідчує особу.

“Ми не закриваємо населений пункт, ми встановлюємо особливий режим в’їзду та виїзду, щоб обмежити виїзд контактним особам та максимально мінімізувати поширення вірусу. Борзнянська районна лікарня, в якій наразі лікується хворий, забезпечена лікарськими препаратами та засобами медзахисту. Тут є 3 апарати штучної вентиляції легенів та 2 наркозно-дихальні апарати”, – зазначив Прокопенко.

Він закликав жителів Комарівки та прилеглих населених пунктів максимально самоізолюватися (особливо це стосується контактних осіб).

Прокопенко уточнив, що зараз встановлено 91 контактну особу в Комарівці і 23 ще в одному селі Красносільське. Всі вони знаходяться на самоізоляції.

“Припускаємо, що хворий не надає повну інформацію про ймовірні обставини свого інфікування. За інформацією сусідів, він контактував з родичами, що проживають у Києві, які нещодавно повернулися з Італії. Інформація перевіряється правоохоронцями”, – написав Прокопенко.