Станом на ранок 28 березня в Україні 311 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 8 летальних, 5 пацієнтів одужало (4 дорослих, 1 дитина). За добу було зафіксовано 93 нові випадки.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 16 випадків;

Волинська область — 2 випадки;

Дніпропетровська область — 7 випадків;

Донецька область — 2 випадки;

Житомирська область — 4 (1 летальний) випадки;

Закарпатська область — 1 випадок;

Запорізька область — 10 випадків;

Івано-Франківська область — 28 (3 летальних) випадків;

м. Київ — 74 випадки;

Київська область — 41 випадок;

Львівська область — 5 випадків;

Луганська область — 2 випадки;

Миколаївська область — 1 випадок;

Одеська область — 6 випадків;

Полтавська область — 1 випадок;

Рівненська область — 9 випадків (1 летальний);

Сумська область — 5 випадків (1 летальний);

Тернопільська область — 43 випадки (1 летальний);

Харківська область — 1 випадок;

Херсонська область — 1 випадок;

Хмельницька область — 1 випадок

Чернівецька область — 47 (1 летальний, 5 одужання) випадків;

Черкаська область — 3 випадки;

Чернігівська область — 1 випадок.

Також зазначається, що за добу надійшло 311 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1712 повідомлень про підозру на COVID-19.