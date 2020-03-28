Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 16 випадків;
Волинська область — 2 випадки;
Дніпропетровська область — 7 випадків;
Донецька область — 2 випадки;
Житомирська область — 4 (1 летальний) випадки;
Закарпатська область — 1 випадок;
Запорізька область — 10 випадків;
Івано-Франківська область — 28 (3 летальних) випадків;
м. Київ — 74 випадки;
Київська область — 41 випадок;
Львівська область — 5 випадків;
Луганська область — 2 випадки;
Миколаївська область — 1 випадок;
Одеська область — 6 випадків;
Полтавська область — 1 випадок;
Рівненська область — 9 випадків (1 летальний);
Сумська область — 5 випадків (1 летальний);
Тернопільська область — 43 випадки (1 летальний);
Харківська область — 1 випадок;
Херсонська область — 1 випадок;
Хмельницька область — 1 випадок
Чернівецька область — 47 (1 летальний, 5 одужання) випадків;
Черкаська область — 3 випадки;
Чернігівська область — 1 випадок.
Також зазначається, що за добу надійшло 311 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1712 повідомлень про підозру на COVID-19.
- У Києві коронавірус підтвердили вже у 74 людей.
- У Тернопільській області кількість людей інфікованих коронавірусом COVID-19 збільшилась до 43.
- У Хмельницькому лабораторно підтвердили перший випадок зараження коронавірусом.