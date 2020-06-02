Cтаном на ранок 2 червня Київ та ще 7 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину.

Відповідні дані наведено на сайті МОЗ.

Так, не готові пом’якшувати обмеження Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Львівська, Рівненська, Харківська, Чернівецька області та Київ.

Як відомо, для переходу до наступного етапу послаблення карантину областям необхідно відповідати трьом критеріям: рівень захворюваності, завантаженість ліжок та охоплення тестувань.

Показникам інцидентності не відповідають Волинська (13,29 на 100 тис. населення при граничному показнику 12 на 100 тис. населення), Львівська (13,10), Рівненська (30,19) і Чернівецька (34,29) області, а також Київ (12,17).

Показником кількості тестувань на 100 тис. населення (визначений як не менш ніж 12) не відповідають Донецька (8,51), Дніпропетровська (9,88) і Харківська (11,63) області.

Водночас заповнюваність ліжок у лікарнях, які приймають хворих на коронавірус в жодній області не перевищує 50%.