Відповідні дані наведено на сайті МОЗ.
Так, не готові пом’якшувати обмеження Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Львівська, Рівненська, Харківська, Чернівецька області та Київ.
Як відомо, для переходу до наступного етапу послаблення карантину областям необхідно відповідати трьом критеріям: рівень захворюваності, завантаженість ліжок та охоплення тестувань.
Показникам інцидентності не відповідають Волинська (13,29 на 100 тис. населення при граничному показнику 12 на 100 тис. населення), Львівська (13,10), Рівненська (30,19) і Чернівецька (34,29) області, а також Київ (12,17).
Показником кількості тестувань на 100 тис. населення (визначений як не менш ніж 12) не відповідають Донецька (8,51), Дніпропетровська (9,88) і Харківська (11,63) області.
Водночас заповнюваність ліжок у лікарнях, які приймають хворих на коронавірус в жодній області не перевищує 50%.
- З 1 червня в Україні починається третій етап пом’якшення карантину. Дозволяється робота басейнів і спортзалів, а також відвідування освітніх занять в групах не більше десяти осіб, наприклад, автошколи.
- Станом на ранок 2 червня в Україні зафіксовано 24 тисячі 340 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 328 нових випадків.