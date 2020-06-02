Станом на ранок 2 червня в Україні зафіксовано 24 тисячі 340 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 328 нових випадків.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України.

Протягом доби померли ще дев’ять людей, а одужали – 388.

“Станом на 9:00 2 червня в Україні 24 340 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 727 летальних, 10078 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 328 нових випадків”, – сказано в повідомленні.

Коронавірусну хворобу виявлено:

• Вінницька область – 1029 випадків;

• Волинська область – 942 випадки;

• Дніпропетровська область – 943 випадки;

• Донецька область – 164 випадки;

• Житомирська область – 776 випадків;

• Закарпатська область – 1216 випадків;

• Запорізька область – 450 випадків;

• Івано-Франківська область – 1442 випадки;

• Кіровоградська область – 516 випадків;

• місто Київ – 3071 випадок;

• Київська область – 1 623 випадки;

• Львівська область – 1734 випадки;

• Луганська область – 47 випадків;

• Миколаївська область – 294 випадки;

• Одеська область – 896 випадків;

• Полтавська область – 271 випадок;

• Рівненська область – 1823 випадки;

• Сумська область – 173 випадки;

• Тернопільська область – 1180 випадків;

• Харківська область – 1105 випадків;

• Херсонська область – 178 випадків;

• Хмельницька область – 458 випадків;

• Чернівецька область – 3410 випадків;

• Черкаська область – 411 випадків;

• Чернігівська область – 188 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 2 червня в Центр надійшло 749 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 60 088 повідомлень про підозру на COVID-19.