Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України.
Протягом доби померли ще дев’ять людей, а одужали – 388.
“Станом на 9:00 2 червня в Україні 24 340 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 727 летальних, 10078 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 328 нових випадків”, – сказано в повідомленні.
Коронавірусну хворобу виявлено:
• Вінницька область – 1029 випадків;
• Волинська область – 942 випадки;
• Дніпропетровська область – 943 випадки;
• Донецька область – 164 випадки;
• Житомирська область – 776 випадків;
• Закарпатська область – 1216 випадків;
• Запорізька область – 450 випадків;
• Івано-Франківська область – 1442 випадки;
• Кіровоградська область – 516 випадків;
• місто Київ – 3071 випадок;
• Київська область – 1 623 випадки;
• Львівська область – 1734 випадки;
• Луганська область – 47 випадків;
• Миколаївська область – 294 випадки;
• Одеська область – 896 випадків;
• Полтавська область – 271 випадок;
• Рівненська область – 1823 випадки;
• Сумська область – 173 випадки;
• Тернопільська область – 1180 випадків;
• Харківська область – 1105 випадків;
• Херсонська область – 178 випадків;
• Хмельницька область – 458 випадків;
• Чернівецька область – 3410 випадків;
• Черкаська область – 411 випадків;
• Чернігівська область – 188 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 2 червня в Центр надійшло 749 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 60 088 повідомлень про підозру на COVID-19.
- В апараті Міністерства охорони здоров’я України зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.
- З 1 червня стартував черговий етап ослаблення карантину в Україні. Так, почали працювати басейни; фітнес-центри; спортивні зали. Також було запущено міжобласне сполучення в тих областях, де це дозволяє епідемічна ситуація.
- Міжобласні автобусні перевезення з 1 червня запрацювали в Житомирській, Луганській, Донецькій, Одеській, Тернопільській, Івано-Франківській, Полтавській, Харківській і Черкаській областях.