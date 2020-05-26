В Україні 7 областей не готові до пом'якшення карантину.

Про це на брифінгу заявив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Не готові до ослаблення карантину: Донецька, Луганська, Львівська, Волинська, Закарпатська, Рівненська та Чернівецька області.

“Умови для пом’якшення карантину стосуються трьох показників: інцидентність (кількість нових випадків за останні 7 днів на 100 тис. населення) повинна бути не більше 12 на 100 тис. населення, завантаженість ліжок в лікарнях для хворих коронавірусом не повинна бути більше 50%. Сьогодні в Україні заповненість ліжок понад 50% тільки в одній області – Чернівецькій – 54,5%”- сказав Ляшко.

Другий показник – кількість проведених ПЛР-тестувань за останні 7 днів і 100 тисяч населення.

“Наступний показник – середня кількість ПЛР-тестування за останні 7 днів на 100 тис. населення. Сьогодні ми перерахували показники, і за тестуванням не проходить Донецька область, у них 9 тестів на 100 тис. населення, Луганська область – 9 тестів на 100 тис. населення і Львівська область – 11,98 тестів на 100 тис. населення. За інцидентністю не відповідають показникам Волинська, Закарпатська, Львівська, Рівненська і Чернівецька області”, – додав Віктор Ляшко.