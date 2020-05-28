Ще сім областей України залишаються непідготовленими до послаблення карантинних обмежень.

Про це повідомляє прес–служба Міністерства охорони здоров’я.

Уточнюється, що за станом на 28 травня 2020 року не відповідають всім необхідним критеріям для послаблення карантину Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Львівська, Рівненська і Чернівецька області.

Неможливість послаблення карантину в цих областях пояснюється високою інцидентністю коронавірусу, низьким охопленням тестування населення, а також великою завантаженістю медичних установ.

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що нульова статистика захворюваності на коронавірус COVID-19 очікується менше, ніж через місяць.