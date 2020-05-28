Про це повідомляє прес–служба Міністерства охорони здоров’я.
Уточнюється, що за станом на 28 травня 2020 року не відповідають всім необхідним критеріям для послаблення карантину Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Львівська, Рівненська і Чернівецька області.
Неможливість послаблення карантину в цих областях пояснюється високою інцидентністю коронавірусу, низьким охопленням тестування населення, а також великою завантаженістю медичних установ.
Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що нульова статистика захворюваності на коронавірус COVID-19 очікується менше, ніж через місяць.
- Станом на ранок 28 травня в Україні зафіксовано 22 тисячі 382 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. З них 477 випадків захворювання – за останню добу.