Про це повідомляє Rzeczpospolita.

За резолюцію проголосували 90 сенаторів, усі присутні в сесійній залі.

“Сенат Республіки Польща засуджує нелюдську практику викрадення українських дітей росіянами під час війни проти України”, – йдеться у документі ухваленої резолюції.

У резолюції Сенат Польщі закликав міжнародні організації та інститути з відповідною юридичною компетенцією притягнути до кримінальної відповідальності осіб, які скоїли воєнні злочини в Україні.

Сенатори наголосили, що від початку збройної агресії проти України російська влада здійснює незаконні масові депортації українських дітей до Росії на тимчасово окупованих нею територіях.

“Польща, яка сама під час німецької окупації пережила онімечення своїх дітей, не може залишитися байдужою до звернення уповноваженого з прав людини України, який закликав міжнародну спільноту допомогти повернути додому всіх викрадених і депортованих дітей”, ­– йдеться в ухваленій резолюції.

За офіційними даними, від початку повномасштабного вторгнення Росія викрала з України понад 4000 дітей, які мають статут дітей-сиріт, напівсиріт чи дітей, які позбавлені банківського піклування.

За словами віцепрем’єр-міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, Україна офіційно визнає викраденими РФ 4390 дітей сиріт, напівсиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування.

Як зазначила Верещук, всі ці діти перебувають або на тимчасово окупованій українській території, або в Російській Федерації.

Вона додала, що Україна надає в Міжнародний кримінальний суд усі матеріали стосовно викрадення дітей, отримані прокуратурою, розвідкою та з інших джерел.

Посадовиця також наголосила, що РФ фактично сама визнає викрадення українських дітей, що є воєнним злочином, коли публічно визнає факти “усиновлення” в Росії цих дітей.

“Коли умовна Львова-Бєлова усиновляє дитину, а ми зверталися як країна саме по цю дитину і вимагали її повернення… Натомість її всиновлюють і хизуються цим, показуючи на весь світ, то це і є ті матеріали, які не потребують фактично доведення. Тому все, що вони зробили, – вони уже зафіксували свій злочин. Вони за це будуть відповідати”, – наголосила віцепрем’єр-міністерка.

Вона додала, що у питанні повернення дітей Україна сподівається на тиск міжнародної спільноти на Росію.