Сенат США оприлюднив текст доповіді, що підтверджує, що президент Дональд Трамп і його помічники не вступали в змову в рамках втручання Росії в американські вибори 2016 року.

Про це повідомляє Associated Press.

У доповіді сказано, що Росія підтримувала кандидатуру Дональда Трампа під час американських виборів в 2016 році, тому намагалася дискредитувати кандидата від демократів Хілларі Клінтон. При цьому, президент РФ Володимир Путін “схвалював і керував певними аспектами” кампанії впливу Кремля на вибори в США.

Доповідь спеціальної комісії Сенату – частина розслідування втручання Росії у вибори.

У березні минулого року команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила роботу над доповіддю. Розслідування, яке триває три роки, довело спроби Москви вплинути на американський виборчий процес.

Голова Комітету Сенату з розвідки Річард Берр сказав, що очолювана ним панель “не знайшла підстав заперечувати” висновки розвідувального комітету.

“Ці висновки є ще одним підтвердженням того, що ми вже знали. Вони не дивують, але викликають надію, тому що залишаються люди, які досі не розуміють, що Кремль втрутився у вибори 2016 року”, – прокоментував результати доповіді екс-посол США в Україні Джон Гербст.

Згідно з підсумками розслідування, президент США Дональд Трамп, як і будь-хто з його помічників, не вступали в змову і не координували втручання Росії у вибори 2016 року.

У доповіді сказано, що співробітники розвідки “послідовно” повідомляли комітету, що на них не чинили політичного тиску, щоб зробити ті чи інші висновки.

Це четверта з п’яти доповідей, яку комісія Сенату випустила з цього питання. Попередні розслідування розглядали спроби Росії зламати державні виборчі системи і маніпулювати соціальними мережами, а також давали рекомендації, щоб запобігти подальшому втручання в майбутнє. Інший досліджував помилки адміністрації Обами, коли втрутилася Росія.

У п’ятому і останньому звіті комітету буде розглянуто результати контррозвідки, в тому числі можливу змову Трампа з Росією. Невідомо, коли його опублікують.