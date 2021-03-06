Про це повідомляє Вloomberg.

Кандидатуру Бернса одностайно підтримали на засіданні Комітету з розвідки. Раніше Бернс був послом США в Росії. За прогнозами, в Сенаті кандидатуру  також підтримають одноголосно.

Натомість сенатор Круз заблокував призначення Бернса з метою вчинення тиску  на адміністрацію Байдена задля ухвалення рішення стосовно запровадження нових санкцій щодо компаній, які беруть участь у будівництві трубопроводу “Північний потік – 2”. Трубопровід  доставлятиме російський  газ з   до Німеччини дном Балтійського моря.

“Я перестану блокувати кандидатуру Бернса, коли адміністрація Байдена виконає свої юридичні зобов’язання з виявлення й запровадження санкцій  проти суден і компаній, які допомагають Путіну в будівництві трубопроводу”, – написав Круз.

На сьогодні відомо, що судно “Академік Черський” приступило до будівництва трубопроводу біля берегів Данії. Попередньо, “Північний потік – 2” може бути готовий до вересня.

5 березня група з 40 американських сенаторів розкритикувала відмову адміністрації президента США Джо Байдена ввести санкції щодо будівництва газопроводу “Північний потік – 2”.

Президент Байден поки що лише назвав будівництво згаданого газопроводу “поганою угодою” для Європи, а представник Держдепартаменту Нед Прайс заявляв, що нові санкції в цьому кейсі можуть ввести в травні. Також він зазначив, що США “добре розуміють загрозу, яку становить  Росія”.

  • Раніше повідомлялося, що  адміністрація президента США Джо Байдена 19 лютого презентує в Конгресі доповідь про розширення санкцій проти учасників будівництва російського газопроводу “Північний потік-2”. Однак проти німецьких компаній обмеження вводити поки не планують.