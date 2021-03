Про це повідомляє Вloomberg.

Кандидатуру Бернса одностайно підтримали на засіданні Комітету з розвідки. Раніше Бернс був послом США в Росії. За прогнозами, в Сенаті кандидатуру також підтримають одноголосно.

Натомість сенатор Круз заблокував призначення Бернса з метою вчинення тиску на адміністрацію Байдена задля ухвалення рішення стосовно запровадження нових санкцій щодо компаній, які беруть участь у будівництві трубопроводу “Північний потік – 2”. Трубопровід доставлятиме російський газ з до Німеччини дном Балтійського моря.

“Я перестану блокувати кандидатуру Бернса, коли адміністрація Байдена виконає свої юридичні зобов’язання з виявлення й запровадження санкцій проти суден і компаній, які допомагають Путіну в будівництві трубопроводу”, – написав Круз.

I’ll release my hold when the Biden admin meets its legal obligation to report and sanction the ships and companies building Putin’s pipeline.

Follow the law.

Stop being soft on Russia.

#NordStream2 https://t.co/UifxAj1cuk

— Ted Cruz (@tedcruz) March 5, 2021