Представник Республіканської партії в Сенаті США Тед Круз (штат Техас) блокує голосування за призначення керівником ФБР Вільяма Бернса, креатуру президента Джо Байдена. Політик вимагає ввести санкції проти будівництва трубопроводу "Північний потік - 2" в обмін на його голос.

Про це повідомляє Вloomberg.

Кандидатуру Бернса одностайно підтримали на засіданні Комітету з розвідки. Раніше Бернс був послом США в Росії. За прогнозами, в Сенаті кандидатуру також підтримають одноголосно.

Натомість сенатор Круз заблокував призначення Бернса з метою вчинення тиску на адміністрацію Байдена задля ухвалення рішення стосовно запровадження нових санкцій щодо компаній, які беруть участь у будівництві трубопроводу “Північний потік – 2”. Трубопровід доставлятиме російський газ з до Німеччини дном Балтійського моря.

“Я перестану блокувати кандидатуру Бернса, коли адміністрація Байдена виконає свої юридичні зобов’язання з виявлення й запровадження санкцій проти суден і компаній, які допомагають Путіну в будівництві трубопроводу”, – написав Круз.

I’ll release my hold when the Biden admin meets its legal obligation to report and sanction the ships and companies building Putin’s pipeline. Follow the law.

Stop being soft on Russia.

#NordStream2 https://t.co/UifxAj1cuk — Ted Cruz (@tedcruz) March 5, 2021

На сьогодні відомо, що судно “Академік Черський” приступило до будівництва трубопроводу біля берегів Данії. Попередньо, “Північний потік – 2” може бути готовий до вересня.

5 березня група з 40 американських сенаторів розкритикувала відмову адміністрації президента США Джо Байдена ввести санкції щодо будівництва газопроводу “Північний потік – 2”.

Президент Байден поки що лише назвав будівництво згаданого газопроводу “поганою угодою” для Європи, а представник Держдепартаменту Нед Прайс заявляв, що нові санкції в цьому кейсі можуть ввести в травні. Також він зазначив, що США “добре розуміють загрозу, яку становить Росія”.