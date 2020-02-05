Відповідне рішення сенатори ухвалили під час фінального засідання у справі щодо імпічменту Трампа.
Як відомо, Трампа звинувачували в зловживанні владою, яке полягало в тому, що він звернувся до уряду України за допомогою в тому, щоб переобратися на пост в листопаді 2020 року. Мається на увазі, що він “заморозив” мільйони доларів військової допомоги Україні, тому що хотів, щоб Україна публічно оголосила про розслідування проти його конкурента – демократа Джо Байдена.
Сенаторам пропонувалося відповісти на запитання “Чи винен Трамп?”. “Не винен” відповіли 52 сенатора, “винен” — 48. Для того, щоб визнати Трампа винним було необхідно не менше 67 голосів.
Крім цього, Трампа звинувачували в перешкоджанні роботі Конгресу (тієї частини уряду США, яка пише і вводить закони, і яка розслідує імпічмент), оскільки Білий дім відмовився дозволити співробітникам давати показання на перших слуханнях щодо імпічменту в минулому році.
Голоси сенаторів розподілилися наступним чином: 53 сенатора визнали президента невинним, 47 — винним.
Варто зазначити, що єдиним республіканцем, що проголосував проти Трампа, був сенатор Мітт Ромні. Він — перший сенатор в історії США, який проголосував за засудження президента від тієї ж партії в процесі імпічменту.
- Як відомо, приводом для запуску процедури імпічменту стала телефонна розмова Дональда Трампа і Володимира Зеленського від 25 липня 2019 року. 25 вересня була опублікована повна стенограма розмови.
- 21 січня в Сенаті США стартували слухання у справі щодо імпічменту президента Дональда Трампа.
- Напередодні засідання в Сенаті рейтинг президента США Дональда Трампа був найвищим з моменту його вступу на посаду і склав 49%.