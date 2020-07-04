Про це він написав у Facebook.
Він опублікував фото з одного з підозрюваних у справі Шеремета – Яною Дугарь.
“200 днів брехні, але уся боротьба за незаконно обвинувачених ще попереду, під стінами судів і не тільки. Або ми переможемо поліцейське беззаконня, або воно поступово зажене нас по підвалах”, – написав Сенцов.
- Нагадаємо, в грудні минулого року стало відомо, що співробітники Національної поліції затримали підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося в 2016 році. Підозри було пред’явлено медсестрі Яні Дугарь, лікарці і волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненко. В даний час Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко знаходяться під вартою, Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.
- Напередодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не керує слідством у справі щодо вбивства Павла Шеремета. #Букви згадували ключові факти про справу Шеремета, а також заяви Президента України Володимира Зеленського про те, хто несе відповідальність за його розслідування.