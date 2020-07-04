Екс-політв'язень Олег Сенцов приєднався до акції підтримки підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета "200 днів брехні".

Про це він написав у Facebook.

Він опублікував фото з одного з підозрюваних у справі Шеремета – Яною Дугарь.

“200 днів брехні, але уся боротьба за незаконно обвинувачених ще попереду, під стінами судів і не тільки. Або ми переможемо поліцейське беззаконня, або воно поступово зажене нас по підвалах”, – написав Сенцов.