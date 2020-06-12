Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не керує слідством у справі про вбивство Павла Шеремета. Раніше Президент Володимир Зеленський говорив про персональну відповідальність міністра за розслідування цієї справи.

Про це повідомляють #Букви.

У п’ятницю, 12 червня, в Запоріжжі відбувся спільний брифінг першого заступника керівника Офісу Президента Сергія Трофімова, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, голови СБУ Івана Баканова та генеральної прокурорки Ірини Венедіктової.

Під час брифінгу журналісти поставили міністру внутрішніх справ запитання про те, чи зустрічався він з президентом Володимиром Зеленським після його пресконференції 20 травня, на якій Глава держави заявив, що Аваков залишається при владі тому, що він має довести до кінця розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Також журналісти уточнили міністра, чи пов’язані зміни у справі Шеремета з такою зустріччю.

Аваков уникав прямої відповіді на запитання та заявив, що ані він, ані Президент, “не займаються” розслідуванням справи.

“Послухайте, зустріч з президентом ніколи не впливає ні на справу, в тому числі і справу Шеремета. Президент публічна особа, яка виконує свої повноваження. В Конституції не написано, що Президент України повинен керувати якимось слідством і так далі. Зарубайте собі це на носі. Більш того скажу — і міністр цим не займається”, — сказав він.

Також міністр додав, що на сьогоднішній день матеріали по справі Шеремета відкриті для захисту і передані до суду.

На відео з 19 хвилини

Справа Шеремета: передісторія

У грудні минулого року Міністерство внутрішніх справ провело брифінг, присвячений розслідуванню вбивства журналіста Павла Шеремета в Києві в 2016 році. #Букви публікували інформацію про розслідування, оприлюднену на брифінгу.

На зустрічі був присутній Президент України Володимир Зеленський. Глава держави тоді заявив, що сподівається незабаром почути прізвище замовника вбивства журналіста Павла Шеремета.

Також був присутній Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Безпосередньо Аваков оголосив, що слідчі Нацполіції затримали підозрюваних у вбивстві.

Пізніше на брифінгу було повідомлено, що у вбивстві журналіста підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікарка і волонтерка Юлія Кузьменко та музикант Андрій Антоненко.

Згідно з озвученою на брифінгу версією слідства, вибухівку під автомобіль журналіста заклала Юлія Кузьменко, а Антоненко, який проживає в цьому районі і добре орієнтується в місцевості, знаходився поруч з нею і був організатором злочину. Своєю чергою медсестра Яна Дугарь нібито проводила “розвідку” напередодні злочину.

У ніч на 14 грудня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід військовому і музиканту Андрію Антоненко, якого правоохоронці підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета. Антоненко був поміщений під варту на термін в 2 місяці без права на внесення застави. Арешт був неодноразово продовжений, музикант буде перебувати під вартою до 23 липня.

13 грудня суд заарештував Юлію Кузьменко на два місяці без права на заставу. Арешт також був продовжений, Кузьменко залишається під вартою до 24 липня 2020 року.

Яну Дугарь в грудні помістили під цілодобовий домашній арешт. 24 січня суд пом’якшив запобіжний захід для Яни Дугарь, призначивши нічний домашній арешт. 25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на заставу в розмірі 168 000 гривень. Кошти були зібрані за 3 години.

Захисники підозрюваних знайшли в версією слідства з десяток нестиковок, які викликають сумніви в обгрунтованості звинувачень. Детальніше про них #Букви розповідали в статті “Вбивство Шеремета: що відбувається у справі через місяць. Гучні обіцянки і нестиковки”.

У Києві та інших містах України неодноразово проходили акції на підтримку фігурантів справи. 25 травня, активісти, ветерани АТО, рідні та близькі Яни Дугарь, Андрія Антоненко та Юлії Кузьменко під Офісом Президента вимагали звільнити фігурантів справи Шеремета. 5 червня по всій країні пройшли акції протесту з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Відповідальність за розслідування

20 травня в Маріїнському парку відбулася пресконференція Президента Володимира Зеленського, на якій Глава держави посперечався з журналістом Bihus.Info Данилом Мокрик при обговоренні справи про вбивство Павла Шеремета.

Журналіст Данило Мокрик нагадав Зеленському про те, що в грудні 2019 року Президент особисто прийшов на брифінг про “розкриття вбивць журналіста Павла Шеремета” (як заявляли керівники поліції та Міністерства внутрішніх справ без рішення суду) і своєю присутністю “поставив свою політичну візу і взяв на себе політичну відповідальність” за звинувачення підозрюваних.

Мокрик поцікавився у Зеленського, яку відповідальність особисто Президент понесе в тому разі, якщо в результаті виявиться, що за підозрою в убивстві Шеремета в слідчому ізоляторі сидять невинні люди.

У своїй відповіді Президент сказав, що готовий нести відповідальність “там, де він може” і заявив, що журналіст намагався “ставити його на місце”.

“Зараз в країні все побудовано так, що і за все, що відбувається в уряді, я несу відповідальність, і за все у справі Шеремета я повинен нести відповідальність. За все у справі Катерини Гандзюк я несу відповідальність”, – прокоментував він.

На цій же прес-конференції Зеленський пояснив, що міністр МВС Арсен Аваков залишається при владі тому, що він повинен довести до кінця розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, оскільки це “його сьогоднішня відповідальність”.

“Арсен Борисович Аваков не мій кум, не мій близький товариш. Навпаки, у нього є близькі товариші, з якими я точно не дружу. Потужний він міністр? Так. Складна у нас ситуація? Вважаю, так. Але його сьогоднішня відповідальність – справа Шеремета. Він почав цю справу, він повинен довести його до результату, щоб всі, хто вбив Шеремета, були покарані”, – сказав Зеленський.

Пізніше, 11 червня, в інтерв’ю “Українській правді” Володимир Зеленський повторив цю тезу. На запитання за якої умови Арсен Аваков може покинути свою посаду Глава держави відповів наступне:

“Ми з ним домовилися… Є гучна справа, він зайшов у цю справу. І багато там зроблено правильно, неправильно — побачимо згодом. І це правда. Я дійсно хотів би побачити результат у справах Гандзюк та Шеремета. Шеремет — його особиста відповідальність. І я йому говорив, що хочу побачити, як це закінчиться. Те, що я бачу і суспільство це бачить — там все дуже неоднозначно. Я хочу, щоб він довів це, тому що це дуже гучна справа”.