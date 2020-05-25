Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь, підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це після судового засідання повідомив агентству “Укрінформ” адвокат Микола Ореховський.

“Суд задовольнив клопотання прокурорів: змінив запобіжний захід з домашнього арешту на заставу в розмірі 168 000 гривень, зобов’язав одягнути електронний браслет і поклав обов’язки перебувати в районі, в якому розміщена військова частина, де Яна проходить військову службу”, – зазначив він.

Ореховський зазначив, що захисники Яни Дугарь підготують апеляцію на це рішення і вказав, що суддя Віталій Писанець не взяв до уваги надані стороною захисту документи, а також готовність п’ять чоловік взяти Дугарь на поруки.

На Дугарь також покладені такі обов’язки: прибувати на кожну вимогу органу досудового розслідування, прокурора або суду; не виходити за межі Новомосковського району Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти про зміну місця проживання або роботи; утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними; здати паспорти для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.

Зазначимо, сьогодні, 25 травня, активісти, ветерани АТО, рідні та близькі Яни Дугаров, Андрія Антоненко та Юлії Кузьменко, яких звинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета, провели акцію протесту під Офісом Президента.

Нагадаємо, в грудні минулого року стало відомо, що співробітники Національної поліції затримали підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося в 2016 році.

На брифінгу в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що у вбивстві журналіста підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікарка та волонтерка Юлія Кузьменко та музикант Андрій Антоненко. У відповідності з початковим текстом підозри, організатором вбивства вважався Антоненко, а виконавцем — Кузьменко. Своєю чергою медсестра Яна Дугарь начебто проводила “розвідку” напередодні злочину.