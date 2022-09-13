Серед відомих компаній, що займаються ресторанним бізнесом лише McDonald’s та Starbucks повністю покинули російський ринок. Більшість лише заявили про свої наміри, однак так і не вийшли з РФ.

Про це свідчать результати дослідження Київської школи економіки (KSE).

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України низка міжнародних компаній пішли з російського ринку, аби не співпрацювати з країною-агресором та не стати спонсором війни. Серед цих компаній і відомі заклади громадського харчування.

Наміри про повне припинення діяльності в Росії заявили такі компанії як Burger King, Compass Group, Dunkin Donuts, Jamie Oliver Group, Little Caesars, Ninja Sushi, Papa John’s, Starbucks, Krispy Kreme, Hesburger, Marugame Seimen, Autogrill, McDonald’s.

Проте лише McDonald’s та Starbucks повністю припинили свою діяльність і продали свій бізнес в країні-агресорі.

“Російські компанії вважають, що якщо скопіюють деякі іноземні бренди, створивши подібні дизайни лого, то це стане дієвим замінником компанії. Раніше компанії власники оригінальних брендів могли звернутися до суду і така практика копіювання або створення дуже схожих логотипів була заборонена, але зараз на це закривають очі й можливості отримання справедливих вироків судів в Росії наразі обмежені”, — йдеться в повідомленні.

McDonald’s стала однією з перших компаній, хто засудив дії Росії та розпочав процедуру виходу ще навесні. В травні компанія уклала угоду купівлі-продажу з чинним ліцензіатом Олександром Говором і вже в червні новий власник заявив про відкриття всіх ресторанів через два місяці. Частина цих ресторанів отримала нову назву “Вкусно и точка”, дизайн якої дуже схожий з оригіналом – McDonald’s. Також після виходу з російського ринку компанії Starbucks було відкрито кав’ярні зі схожим дизайном, але іншою назвою Stars Coffee.

Однак, не всі міжнародні компанії в сфері громадського харчування повністю покинули російський ринок.

Лише частково вийшла з Росії Yum Brands. Це американська корпорація швидкого харчування, яка керує брендом KFC. Компанія в липні заявила про повний вихід після завершення транзакції KFC Yum! Brands. Але станом на зараз така транзакція не підтверджена.

AmRest, Focus Brands (Cinnabon), Subway, Hard Rock Café, Inspire Brands (Dunkin’ Donuts, Baskin Robins), DP Eurasia, – компанії, які частково вийшли з російського ринку. Причини часткового виходу для кожної компанії є різні.

Наприклад, в DP Eurasia, яка керує брендом Domino’s Pizza в Туреччині та Росії, за перші чотири місяці року спостерігалося зниження продажів у Росії на 1,5%, що є відносно не суттєво: “Поки ще дуже рано говорити про відкриття нових закладів [в Росії]. Але російський бізнес є стійким”, — сказав аналітикам генеральний директор DP Eurasia Аслан Саранга, зазначивши, що група має хороші відносини зі своїми франчайзі в країні.