Норвезька нафтогазова компанія Equinor оголосила про завершення процесу виходу з останнього спільного з Росією - Хар'ягинського проєкту.

Про це йдеться у заяві на офіційному сайті компанії Equinor.

“25 травня 2022 року компанія Equinor оголосила про вихід із чотирьох спільних з російською державною нафтогазовою компанією “Роснефть” підприємств, а також про підписання угоди про вихід із Хар’ягинського проєкту. Тепер можемо підтвердити, що повний вихід із “Хар’яги” також завершено”, – наголосили у компанії.

Крім того, зазначили, що в межах виходу з Хар’ягинського проєкту, відповідно до чинних санкцій, компанія покрила свої зобов’язання щодо виведення з експлуатації, накопичені та заборговані Equinor протягом багатьох років.

“Після виходу з “Хар’яги” в Equinor не залишилося активів і проєктів у Росії”, – йдеться у заяві компанії.

Нагадаємо, що 28 лютого 2022 року, у зв’язку з повномасштабним російським вторгненням в Україну, компанія оголосила про припинення свого бізнесу в Росії та вихід зі всіх спільних підприємств. Рада директорів вирішила припинити нові інвестиції в Росію та розпочати процес виходу з російських спільних підприємств.

Вже на початку березня було припинено торгівлю російською нафтою. А 25 травня 2022 року компанія повідомила про завершення виходу з російського ринку: списання на 1,08 мільярда доларів на балансі станом на 31 березня 2022 року, передачу часток у чотирьох спільних підприємствах і вихід з проєкту “Хар’яга”.