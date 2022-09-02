Про це йдеться у заяві на офіційному сайті компанії Equinor.
“25 травня 2022 року компанія Equinor оголосила про вихід із чотирьох спільних з російською державною нафтогазовою компанією “Роснефть” підприємств, а також про підписання угоди про вихід із Хар’ягинського проєкту. Тепер можемо підтвердити, що повний вихід із “Хар’яги” також завершено”, – наголосили у компанії.
Крім того, зазначили, що в межах виходу з Хар’ягинського проєкту, відповідно до чинних санкцій, компанія покрила свої зобов’язання щодо виведення з експлуатації, накопичені та заборговані Equinor протягом багатьох років.
“Після виходу з “Хар’яги” в Equinor не залишилося активів і проєктів у Росії”, – йдеться у заяві компанії.
Нагадаємо, що 28 лютого 2022 року, у зв’язку з повномасштабним російським вторгненням в Україну, компанія оголосила про припинення свого бізнесу в Росії та вихід зі всіх спільних підприємств. Рада директорів вирішила припинити нові інвестиції в Росію та розпочати процес виходу з російських спільних підприємств.
Вже на початку березня було припинено торгівлю російською нафтою. А 25 травня 2022 року компанія повідомила про завершення виходу з російського ринку: списання на 1,08 мільярда доларів на балансі станом на 31 березня 2022 року, передачу часток у чотирьох спільних підприємствах і вихід з проєкту “Хар’яга”.
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