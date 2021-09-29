Про це він розповів в етері програми “Перші особи” на “24 каналі”.

Притула підтвердив, що працює над новим політичним проєктом, утім відмовився розповідати будь-які деталі про це.

“Це очевидно буде політична партія. Поки що вона на етапі формування. Тобто, якщо ви хочете зараз якогось ексклюзиву у вигляді неймінгу, брендингу і так далі – дайте мені трішки часу, і я обов’язково вам все розкажу. Але це однозначно буде не віртуальна якась історія”, — сказав він.

Нагадаємо, шоумен Сергій Притула в червні 2019 року приєднався до партії “Голос”. Він був у списках кандидатів у депутати Верховної Ради, утім до парламенту не пройшов.

Після парламентських виборів він продовжував співпрацювати з “Голосом”. 11 серпня 2020 року на з’їзді партії Притулу обрали кандидатом від партії на посаду міського голови Києва.

Він посів на виборах третє місце, отримавши 7,9% голосів виборів. Притула поступився тодішньому мерові Києва Віталію Кличку та кандидату від “ОПЗЖ” Олександру Попову.