Lucasfilm під час Star Wars Celebration оголосив про низку захоплюючих оновлень у світі франшизи, що постійно розширюється. Зокрема прем'єра "Зоряні війни: Аколіт" офіційно запланована на 2024 рік на Disney+.

Про це повідомляє Hypebeast.

7 квітня у Лондоні розпочався фестиваль Star Wars Celebration 2023, присвячений франшизі “Зоряні війни”.

Так, мінісеріал “Аколіт” розповість про події, що відбулися наприкінці Епохи Розквіту Республіки, дебютує на Disney Plus у 2024 році.

Головні ролі у проєкті виконають Лі Чжон Чже (“Гра в кальмара”), Амандла Стенберг (“Чужа ненависть”), Джоді Тернер-Сміт (“Анна Болейн”), Манні Хасінто (“Топ Ган: Меверік”) та інші. Режисером, сценаристом та виконавчим продюсером виступить Леслі Хедленд.

Серіал може зосередитися на історії появи ситхів, котрі представляють групу темних джедаїв. Так, у каноні “Зоряних війн” термін “аколіт” застосовували для опису солдатів ситхів.

Як повідомляє Engadget, перший перегляд містив сцени з храмом джедаїв, битвами з Моссом, золотим світловим мечем і кадрами, на яких джедаї разом запалюють свою зброю. Слоган стверджував: “Це про владу та про те, хто має право її використовувати”.