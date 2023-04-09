Про це повідомляє Hypebeast.
7 квітня у Лондоні розпочався фестиваль Star Wars Celebration 2023, присвячений франшизі “Зоряні війни”.
Так, мінісеріал “Аколіт” розповість про події, що відбулися наприкінці Епохи Розквіту Республіки, дебютує на Disney Plus у 2024 році.
Головні ролі у проєкті виконають Лі Чжон Чже (“Гра в кальмара”), Амандла Стенберг (“Чужа ненависть”), Джоді Тернер-Сміт (“Анна Болейн”), Манні Хасінто (“Топ Ган: Меверік”) та інші. Режисером, сценаристом та виконавчим продюсером виступить Леслі Хедленд.
Серіал може зосередитися на історії появи ситхів, котрі представляють групу темних джедаїв. Так, у каноні “Зоряних війн” термін “аколіт” застосовували для опису солдатів ситхів.
Як повідомляє Engadget, перший перегляд містив сцени з храмом джедаїв, битвами з Моссом, золотим світловим мечем і кадрами, на яких джедаї разом запалюють свою зброю. Слоган стверджував: “Це про владу та про те, хто має право її використовувати”.
- “Гаррі Поттера” планують екранізувати у вигляді нового серіалу з окремим сезоном для кожної частини книги на стримінговому сервісі HBO Max разом з Warner Bros. та Discovery Inc.
- Кінострічка “Аватар: Шлях води” Джеймса Кемерона за шість тижнів з моменту прем’єри зібрала понад 2 мільярди доларів. Фільм став шостим у світі, який приніс такий прибуток.