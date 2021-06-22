Про це, зокрема, інформують американські телеканали CNN та NBC.
У коментарі CNN офіційний представник компанії повідомив, що всім співробітникам (а це понад 700 людей по всьому світу) було надано відпустку на тиждень – з 21 червня.
За даними NBC, такий крок, спрямований на боротьбу з емоційним вигоранням, стосується понад 750 співробітників компанії в Остіні (штат Техас, США), Лондоні (Велика Британія), Барселоні (Іспанія), Сіднеї (Австралія), Мумбаї (Індія) тощо.
Тижневу відпустку оплатить компанія.
“У той час як рівень вакцинації зростає, а обмеження пом’якшуються, ми хотіли дати нашим командам по всьому світу оплачуваний тиждень відпустки, щоб вони могли відпочити та відновитися після неймовірно складного часу для всіх”, – заявив представник Bumble в електронному листі для NBC News.
Співробітники компанії повернуться до роботи 28 червня.
Під час загальної відпустки кілька працівників служби підтримки залишаться на роботі на випадок, якщо у когось із користувачів застосунку виникнуть проблеми. Потім цим співробітникам також буде надано можливість піти у відпустку на тиждень.
Як інформує агентство ВВС, один із співробітників повідомив у Twitter, що засновниця компанії Bumble Уїтні Вулф Херд ухвалила рішення щодо відпустки, “інтуїтивно усвідомивши наше колективне вигорання”.
Сервіс знайомств Bumble було запущено в 2014 році. Це застосунок, у якому перший крок до знайомств із чоловіками роблять жінки (якщо йдеться про гетеросексуальні стосунки).
Штаб-квартира компанії знаходиться в Остіні, штат Техас.
31-річна засновниця Bumble Уїтні Вулф Херд цього року була визнана наймолодшою жінкою-мільярдером, котра самостійно заробила статки (за версією видання Forbes).
Як зазначає ВВС, у Bumble був завантажений рік, адже компанія дебютувала на фондовому ринку і збільшила кількість користувачів, яким через пандемію коронавірусу бракувало спілкування.
Згідно з останніми даними, кількість платних користувачів застосунку Bumble і соцмережі Badoo (якими володіє компанія Bumble) за три місяці до 31 березня зросла на 30% в порівнянні з тим же періодом минулого року.
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