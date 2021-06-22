Американська компанія Bumble, яка керує однойменним застосунком для знайомств, цього тижня тимчасово закрила свої офіси по всьому світу, аби співробітники могли відновитися після емоційного вигорання.

Про це, зокрема, інформують американські телеканали CNN та NBC.

У коментарі CNN офіційний представник компанії повідомив, що всім співробітникам (а це понад 700 людей по всьому світу) було надано відпустку на тиждень – з 21 червня.

За даними NBC, такий крок, спрямований на боротьбу з емоційним вигоранням, стосується понад 750 співробітників компанії в Остіні (штат Техас, США), Лондоні (Велика Британія), Барселоні (Іспанія), Сіднеї (Австралія), Мумбаї (Індія) тощо.

Тижневу відпустку оплатить компанія.

“У той час як рівень вакцинації зростає, а обмеження пом’якшуються, ми хотіли дати нашим командам по всьому світу оплачуваний тиждень відпустки, щоб вони могли відпочити та відновитися після неймовірно складного часу для всіх”, – заявив представник Bumble в електронному листі для NBC News.

Співробітники компанії повернуться до роботи 28 червня.

Під час загальної відпустки кілька працівників служби підтримки залишаться на роботі на випадок, якщо у когось із користувачів застосунку виникнуть проблеми. Потім цим співробітникам також буде надано можливість піти у відпустку на тиждень.

Як інформує агентство ВВС, один із співробітників повідомив у Twitter, що засновниця компанії Bumble Уїтні Вулф Херд ухвалила рішення щодо відпустки, “інтуїтивно усвідомивши наше колективне вигорання”.

Сервіс знайомств Bumble було запущено в 2014 році. Це застосунок, у якому перший крок до знайомств із чоловіками роблять жінки (якщо йдеться про гетеросексуальні стосунки).

Штаб-квартира компанії знаходиться в Остіні, штат Техас.

31-річна засновниця Bumble Уїтні Вулф Херд цього року була визнана наймолодшою жінкою-мільярдером, котра самостійно заробила статки (за версією видання Forbes).

Як зазначає ВВС, у Bumble був завантажений рік, адже компанія дебютувала на фондовому ринку і збільшила кількість користувачів, яким через пандемію коронавірусу бракувало спілкування.

Згідно з останніми даними, кількість платних користувачів застосунку Bumble і соцмережі Badoo (якими володіє компанія Bumble) за три місяці до 31 березня зросла на 30% в порівнянні з тим же періодом минулого року.