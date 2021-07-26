Українські тенісистки Надія і Людмила Кіченок продовжать виступи в парному розряді Олімпіади в Токіо.

Про це повідомляє пресслужба НОК.

У другому колі парного турніру українки перемогли італійську пару Сара Еррані/Ясмін Паоліні.

Поєдинок тривав 1 годину і 48 годин.

“Українські тенісистки Надія та Людмила Кіченок продовжують успішно виступати у парному розряді Токіо-2020. Перемога над Сарою Еррані та Джасмін Паоліні з Італії – 7:6 (7:4); 6:2 виводить їх в ¼ фіналу Олімпійських ігор у Токіо”, – йдеться у повідомленні.

Наступні суперниці сестер Кіченок стануть відомими у протистоянні нідерландської пари Бертенс/Схурс і російського дуету Весніна/Кудерметова.