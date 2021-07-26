Про це повідомляє пресслужба НОК.
У другому колі парного турніру українки перемогли італійську пару Сара Еррані/Ясмін Паоліні.
Поєдинок тривав 1 годину і 48 годин.
“Українські тенісистки Надія та Людмила Кіченок продовжують успішно виступати у парному розряді Токіо-2020. Перемога над Сарою Еррані та Джасмін Паоліні з Італії – 7:6 (7:4); 6:2 виводить їх в ¼ фіналу Олімпійських ігор у Токіо”, – йдеться у повідомленні.
Наступні суперниці сестер Кіченок стануть відомими у протистоянні нідерландської пари Бертенс/Схурс і російського дуету Весніна/Кудерметова.
- Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла в 1/8 фіналу на Олімпійських іграх у Токіо.
- У третій змагальний день Олімпійських ігор в Токіо, у понеділок, 26 липня, за медалі змагатимуться 14 українських спортсменів.