Про це повідомив у Facebook постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич.

За його словами, в доопрацьованому проєкті закону про внесення до Конституції змін щодо децентралізації Севастополь згадується як окрема адміністративно-територіальна одиниця. Кориневич уточнив, що ця поправка була внесена за його зверненням.

“Ми залишаємося на позиції, що жодне місто України не повинно мати спеціального статусу. Але допоки АР Крим та м. Севастополь є тимчасово окупованими територіями та обидва згадуються у резолюціях міжнародних організацій, і допоки статус Криму на рівні Конституції не змінено, видається за доцільне, з метою дотримання сталості позиції України на міжнародній арені, залишити м. Севастополь як окрему адміністративно-територіальну одиницю в Конституції України”, – наголосив Кориневич.

У зверненні наголошується, що не згадування Севастополя в Конституції може спричинити появу пропагандистських тез країни-окупанта про те, що Україна “відмовилася” або “забула” про нього. Ці доводи мають значення для відстоювання політичної позиції нашої країни на міжнародній арені про те, що на території Криму є дві окуповані адміністративно-територіальні одиниці.

“У зв‘язку з цим просив би розглянути питання щодо залишення у статті 133 проєкту закону окремої згадки про м. Севастополь”, – йдеться у зверненні Кориневича.

Наразі, згідно зі ст. 133 Конституції України, спеціальний статус мають міста Київ і Севастополь.