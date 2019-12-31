У столиці Північної Кореї (КНДР) Пхеньяні новий 2020 рік зустріли салютами і феєрверками, а також святковим концертом.

Про це повідомляють #Букви.

Після того, як годинник пробив північ, на площі, де зібралася величезна кількість городян, під загальне тріумфування запустили салюти.

Після глядачів чекав новорічний концерт. Варто зазначити, що співачки, які виступали, були одягнені у військову форму.

Глядачів навіть порадували лазерним шоу.

Скриншот

NEW YEAR’S: North Korea rings in 2020 HAPPENING NOW: Pyongyang, North Korea, welcomes 2020 with a fireworks display. abcnews.com/live Опубліковано ABC News Politics Вівторок, 31 грудня 2019 р.