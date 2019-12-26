Про це він розповів в інтерв’ю російському виданню “РБК”.
Йдеться про решту 160 кілометрах труб.
Наразі швейцарська компанія-трубоукладач Allseas призупинила роботи через загрозу санкцій з боку США.
У той же час російська сторона не розуміє, чому повинна припиняти будівництво, незважаючи на санкції, і має намір завершити його за допомогою будь-якої компанії.
“Поки передчасно говорити, що Allseas не зможе добудувати “Північний потік – 2″. Вони призупинили роботи, щоб виключити ризики санкцій … Незалежно від санкцій газопровід буде добудовано, залишилося укласти трохи менше 160 км труби”, – пояснив Новак.
На сьогоднішній день компанія Allseas запросила роз’яснення у американського Мінфіну, і тільки після його отримання стане зрозуміло, чи зможе вона продовжити роботи.
- У закон про національну оборону США включили санкції проти російського газопроводу “Північний потік-2”. Документ був схвалений Палатою представників Конгресу США 11 грудня.
- Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що американські санкції не зупинять будівництво “Північного потоку – 2”.
- 19 грудня Рада Європейського союзу продовжила ще на півроку економічні санкції проти Російської Федерації.