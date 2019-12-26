Про це він розповів в інтерв’ю російському виданню “РБК”.

Йдеться про решту 160 кілометрах труб.

Наразі швейцарська компанія-трубоукладач Allseas призупинила роботи через загрозу санкцій з боку США.

У той же час російська сторона не розуміє, чому повинна припиняти будівництво, незважаючи на санкції, і має намір завершити його за допомогою будь-якої компанії.

“Поки передчасно говорити, що Allseas не зможе добудувати “Північний потік – 2″. Вони призупинили роботи, щоб виключити ризики санкцій … Незалежно від санкцій газопровід буде добудовано, залишилося укласти трохи менше 160 км труби”, – пояснив Новак.

На сьогоднішній день компанія Allseas запросила роз’яснення у американського Мінфіну, і тільки після його отримання стане зрозуміло, чи зможе вона продовжити роботи.