«Північний потік-2» очолює колишній шпигун і друг Путіна, – ЗМІ

Про це повідомляє видання Der Standart.
Видання зазначає, що у Варніга було кодове ім’я “Артур”. Він нібито доставляв інформацію про західнонімецькі компанії в Східний Берлін.
Der Standart пише, що з 1981 по 1990 рік Маттіас Варніг обіймав різні посади в уряді НДР, зокрема в Міністерстві зовнішньої торгівлі і Кабінеті міністрів.
У 1990 році Варніг перейшов в Дрезднер Банк, в 1991 році відкрив своє представництво в Петербурзі. У той час нинішній президент РФ Володимир Путін був там чиновником і відповідав за зовнішні відносини.
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Починаючи з 2006 року, Варніг очолив “Північний потік”. У 2012 році Путін нагородив його “орденом Пошани”. У Варніга також є квартира в Москві.
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