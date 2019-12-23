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«Північний потік-2» очолює колишній шпигун і друг Путіна, – ЗМІ

Гендиректор компанії Nord Stream 2 AG, оператора газопроводу "Північний потік-2", Маттіас Варніг був агентом таємної поліції НДР Штазі з 1974 року.

Понеділок, 23 грудня 2019, 10:46

Про це повідомляє видання Der Standart.

Видання зазначає, що у Варніга було кодове ім’я “Артур”. Він нібито доставляв інформацію про західнонімецькі компанії в Східний Берлін.

Der Standart пише, що з 1981 по 1990 рік Маттіас Варніг обіймав різні посади в уряді НДР, зокрема в Міністерстві зовнішньої торгівлі і Кабінеті міністрів.

У 1990 році Варніг перейшов в Дрезднер Банк, в 1991 році відкрив своє представництво в Петербурзі. У той час нинішній президент РФ Володимир Путін був там чиновником і відповідав за зовнішні відносини.

Фото: Reuters

Починаючи з 2006 року, Варніг очолив “Північний потік”. У 2012 році Путін нагородив його “орденом Пошани”. У Варніга також є квартира в Москві.

  • У закон про національну оборону США включили санкції проти російського газопроводу “Північний потік-2”. Документ був схвалений Палатою представників Конгресу США 11 грудня.
  • Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що американські санкції не зупинять будівництво “Північного потоку – 2”.
  • 19 грудня Рада Європейського союзу продовжила ще на півроку економічні санкції проти Російської Федерації.
Теги: Володимир Путін, Північний потік 2

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