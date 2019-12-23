«Північний потік-2» очолює колишній шпигун і друг Путіна, – ЗМІ

Гендиректор компанії Nord Stream 2 AG, оператора газопроводу "Північний потік-2", Маттіас Варніг був агентом таємної поліції НДР Штазі з 1974 року.

Про це повідомляє видання Der Standart.

Видання зазначає, що у Варніга було кодове ім’я “Артур”. Він нібито доставляв інформацію про західнонімецькі компанії в Східний Берлін.

Der Standart пише, що з 1981 по 1990 рік Маттіас Варніг обіймав різні посади в уряді НДР, зокрема в Міністерстві зовнішньої торгівлі і Кабінеті міністрів.

У 1990 році Варніг перейшов в Дрезднер Банк, в 1991 році відкрив своє представництво в Петербурзі. У той час нинішній президент РФ Володимир Путін був там чиновником і відповідав за зовнішні відносини.

Фото: Reuters

Починаючи з 2006 року, Варніг очолив “Північний потік”. У 2012 році Путін нагородив його “орденом Пошани”. У Варніга також є квартира в Москві.