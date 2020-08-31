Верховна Рада може внести зміни в законодавство щодо директора НАБУ після рішення КС, після чого може бути оголошений новий конкурс на посаду.

Про це йдеться у роз’ясненні щодо ситуації з рішенням КС щодо неконституційності указу Петра Порошенка про призначення директора НАБУ для депутатів фракції “Слуги народу”, яке є в розпорядженні #Букв.

Головне питання, що має відбутися далі: новий конкурс на посаду директора НАБУ чи перепризначення Ситника за новою процедурою, але за результатами відповідного старого конкурсу?

“Насправді це ключове питання. Якщо навіть, наприклад, просто перепризначити Ситника за новою процедурою, але за результатами відповідного старого конкурсу, то виникає логічне наступне запитання: а як тоді і на підставі чого вираховувати термін його повноважень на посаді? Це ж не може просто додаватися одне до одного – час на посаді після призначення у 2015 році, що здійснювалося у неконституційний спосіб, і час на посаді після гіпотетичного перепризначення, що здійснюється у конституційний спосіб. Не можна вирішувати правову колізію через створення нового абсурду”, – йдеться у роз’ясненні.

“Тому, можливо, було би логічно після впровадження відповідних змін до закону про НАБУ провести новий конкурс на посаду директора НАБУ і вже за результатами цього конкурсу у конституційний спосіб призначити директора НАБУ. Проте оголошення нового конкурсу на посаду директора НАБУ означатиме констатацію припинення повноважень чи звільнення конкретного директора – Ситника. Але чинний закон містить також і вичерпний перелік підстав і конкретну процедуру звільнення директора НАБУ, і вони поки що залишаються поза межами тієї правової і політичної реальності, яка утворилася після відповідного рішення Конституційного суду, тому що це рішення не означає, що НАБУ тепер не має директора”, – йдеться в документі для депутатів.

Водночас самі депутати кажуть, що на внесення законопроєктів щодо НАБУ стоїть “блок”, тому вони сумніваються, що директора НАБУ знімуть. Хоча низка депутатів з різних фракцій давно готова це зробити.